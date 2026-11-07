Hôm nay 7.11 người Việt đón tiết Lập đông: Mấy ngày nữa tới Tết Nguyên đán 2027?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 311. Theo lịch âm hôm nay 7.11 nhằm ngày 29 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Ất Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 7.11 là ngày Ất Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 7.11 cũng là ngày đầu tiên người Việt đón tiết Lập đông, tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí của năm. Trước đó, chúng ta vừa trải qua tiết Sương giáng, đánh dấu sương mù nhiều hơn ở nhiều nơi.

Tiết Lập đông có ý nghĩa gì?

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Năm 2026 này, tiết Lập đông bắt đầu vào ngày 7.11 dương lịch. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông". Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Lập đông ứng với kinh độ mặt trời bằng 225°.

Tiết khí đứng ngay trước Lập đông là Sương giáng và tiết khí kế tiếp sau là Tiểu tuyết. Lập đông đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong một năm.

Cần phân biệt giữa tiết Lập đông và tiết Đông chí. Đông chí có ý nghĩa là "giữa đông". Theo quy ước, tiết Đông chí là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 21 hay 22.12 hằng năm khi kết thúc tiết Đại tuyết và kết thúc vào khoảng ngày 5 hay 6.1 dương lịch.

Năm 2026, tiết Lập đông bắt đầu vào ngày 7.11 dương lịch hôm nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo thuật ngữ thiên văn học phương Tây, đó là thời điểm có liên quan đến vị trí của hành tinh trên quỹ đạo quanh mặt trời. Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Đông chí ứng với kinh độ mặt trời bằng 270°. Đây cũng là ngày bắt đầu mùa đông tại Bắc Bán cầu và ngày bắt đầu mùa hè tại Nam bán cầu.

Tính từ ngày hôm nay tới ngày 1.1.2027, còn 55 ngày nữa người Việt sẽ chính thức đón tết dương lịch 2026. Trong khi đó, còn 91 ngày nữa, tức 6.2.2027, người Việt chính thức đón mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2026.