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    Lịch âm hôm nay 4.11: Ngày Ngọ, năm Ngọ

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Theo lịch âm hôm nay 4.11 là ngày Ngọ, tháng Tuất, năm Ngọ. Dương lịch có nhiều sự kiện đặc biệt được quan tâm.

    Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 308. Theo lịch âm hôm nay 4.11 nhằm ngày 26 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

    Lịch âm hôm nay 4.11: Ngày Ngọ, năm Ngọ - Ảnh 1.

    Theo lịch âm hôm nay 4.11 là ngày Nhâm Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

    ẢNH: AI

    Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

    Ngày 4.11 là ngày gì ở Việt Nam và trên thế giới?

    Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 4.11.1831 là ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Tuyên Quang.

    Ngày 4.11.1831, dưới triều vua Minh Mạng, tỉnh Lạng Sơn chính thức được thành lập trong cuộc cải cách hành chính quy mô lớn của triều Nguyễn, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất biên cương phía bắc Tổ quốc.

    Trải qua 195 năm, Lạng Sơn không chỉ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, gắn với những địa danh nổi tiếng như Chi Lăng, Bắc Sơn, mà còn giữ vị trí quan trọng trong giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, kết nối thị trường trong nước với khu vực.

    Tuyên Quang là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang là thủ đô kháng chiến, nơi đồng bào cả nước "trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền". Đồng bào các dân tộc Tuyên Quang luôn vượt qua mọi khó khăn, cần cù sáng tạo trong lao động, gắn bó keo sơn trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

    Ngày 4.11.1991, tại kỳ họp Đại hội đồng Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ở Uruguay, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 156 của tổ chức, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm.

    Ngày 28.5.1993, văn phòng Interpol Việt Nam được thành lập, trở thành đầu mối phối hợp với cảnh sát các nước trong trao đổi thông tin, điều tra và truy bắt tội phạm xuyên quốc gia. Trải qua 35 năm, hợp tác qua kênh Interpol ngày càng phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, ma túy, mua bán người và các loại tội phạm xuyên biên giới.

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