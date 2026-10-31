Chuyển công an vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại nhà khách A1 tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Thông báo số 1330/TB-TTr, công khai Kết luận thanh tra số 720 ngày 15.9.2026 về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản tại nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn (nhà khách A1).

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn xác định, người đứng đầu nhà khách A1, có biểu hiện buông lỏng quản lý và có dấu hiệu vi phạm pháp luật ẢNH: LONG QUYỀN

Qua thanh tra cho thấy, người đứng đầu nhà khách A1 chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tài sản công; có biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, để xảy ra một số sai phạm, khuyết điểm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trách nhiệm cụ thể cần được xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Công an tỉnh Lạng Sơn để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; ngày 25.8.2026, Công an tỉnh đã có thông báo về việc tiếp nhận kiến nghị khởi tố.

Chánh Thanh tra tỉnh đã đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, nhà khách A1 và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động rà soát, theo dõi, phối hợp để thực hiện khắc phục những hạn chế, sai phạm được chỉ ra.

Theo kết luận thanh tra, nhà khách A1, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thực hiện cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên.

Đơn vị có nhiệm vụ tổ chức phục vụ ăn, nghỉ cho các đoàn khách của HĐND, UBND tỉnh; được sử dụng cơ sở vật chất hiện có để tổ chức hoạt động kinh doanh, tạo nguồn thu nhằm bù đắp chi phí, từng bước giảm hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Về tổ chức, nhà khách A1 có giám đốc và 5 bộ phận trực thuộc gồm Phòng Hành chính - Tổ chức, Tổ lễ tân, Tổ bàn, Tổ bếp. Tính đến ngày 31.12.2025, nhà khách A1 có 1 viên chức và 31 lao động hợp đồng.

Về cơ sở vật chất, nhà khách A1 có tòa nhà A, có 8 tầng, 84 phòng nghỉ và 3 hội trường, được đưa vào sử dụng từ tháng 9.2020. Nhà C là khu bếp, được xây dựng năm 1987, được sửa chữa, nâng cấp năm 2020, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ. Tòa nhà B có 30 phòng nghỉ, được xây dựng từ năm 1985, đã xuống cấp và đang không được sử dụng.