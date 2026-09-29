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    Thời sựPháp luật

    Lạng Sơn: Khởi tố trưởng phòng thuế tội nhận hối lộ

    Long Quyền
    Long Quyền
    Một trưởng phòng thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam vì nhận hối lộ 550 triệu đồng để tiếp tay cho doanh nghiệp trong việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng gần 200 tỉ đồng.

    Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lộc Thị Hồng (56 tuổi, trú P.Kỳ Lừa). Bị can Hồng từng giữ chức Trưởng phòng Kê khai - kế toán thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn năm 2020 - 2021. Hiện là Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn.

    Trưởng phòng thuế nhận hối lộ 550 triệu đồng, giúp doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế- Ảnh 1.

    Từ tháng 11.2020 đến tháng 5.2021, Hồng đã 5 lần nhận tiền hối lộ với tổng số tiền là 550 triệu đồng

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

    Kết quả điều tra cho thấy, tháng 11.2020, Đỗ Kim Nhung (47 tuổi, P.Lương Văn Tri, Lạng Sơn), là kế toán Công ty Golden Sun, đã giới thiệu Hứa Thúy Hằng (43 tuổi, P.Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), Giám đốc Công ty Golden Sun đến nhà Hồng để nhờ Hồng tạo điều kiện, giúp đỡ chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỉ đồng.

    Từ tháng 11.2020 đến tháng 5.2021, Hằng đã đưa 5 lần tiền hối lộ cho Hồng với tổng số tiền là 550 triệu đồng.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Thị Hồng về tội nhận hối lộ và Đỗ Kim Nhung về tội môi giới hối lộ.

    Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hằng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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