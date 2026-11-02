Lịch âm hôm nay 2.11: Ngày Thìn, tháng Tuất, năm Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 306. Theo lịch âm hôm nay 2.11 nhằm ngày 24 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Canh Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 2.11 là ngày Canh Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Hôm qua, tháng 11 dương lịch chính thức bắt đầu. Tháng này có 30 ngày, theo lịch âm bắt đầu từ ngày Kỷ Mão, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ và kết thúc vào ngày Mậu Thân, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Ngày 2.11 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử thế giới, ngày 2.11.1936 là ngày khởi đầu của truyền hình thế giới.

Từ cung điện Alexandra Palace Victoria ở phía Bắc London, Đài BBC đã phát đi sóng truyền hình đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu của ngành truyền hình thế giới. Theo những thông tin ghi lại thì lúc đó chỉ có khoảng 500 chiếc TV bắt được sóng của chương trình này.

Chỉ sau đó một vài thập kỷ, truyền hình đã tiến những bước dài và và có sức mạnh to lớn trong việc tạo dựng và định hướng dư luận. Từ truyền hình đen trắng, màu, kỹ thuật số, truyền hình HD, kết nối internet… truyền hình không chỉ là phương tiện truyền thông, phương tiện giải trí thuần túy, mà còn được ứng dụng như một công cụ bảo vệ, giám sát.

Ngày nay, với sự phản ánh đa diện, ứng dụng công nghệ hiện đại, truyền hình ngày càng thu hút được nhiều khán giả, khẳng định ưu thế vượt trội và ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống kinh tế, chính trị, xã hội trên khắp thế giới.

Ngày 2.11.1997 bão Linda đổ bộ vào Nam bộ. Thời điểm đó, bão số 5, tên quốc tế Linda đổ bộ vào Cà Mau, Bạc Liêu với sức gió cấp 8 - 9, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại Nam bộ, nhất là vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, nơi hiếm khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Gần 3 thập kỷ sau, công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó với bão đã có nhiều chuyển biến, đặc biệt nhờ ứng dụng khoa học - công nghệ. Năm 2026, ngành khí tượng thủy văn đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu vệ tinh, radar và hệ thống quan trắc tự động nhằm nâng cao độ chính xác dự báo, cảnh báo sớm.