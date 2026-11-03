Hôm nay 3.11 là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 307. Theo lịch âm hôm nay 3.11 nhằm ngày 25 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Tân Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 3.11 là ngày Tân Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Ngày 3.11 là ngày gì ở Việt Nam và trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 3.11 hằng năm là ngày Quốc tế về khu dự trữ sinh quyển (International Day for Biosphere Reserves).

Vào năm 2021, Đại hội đồng UNESCO đã chọn ngày 3.11 hằng năm là ngày Quốc tế về khu dự trữ sinh quyển nhằm thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững trên toàn cầu.

Năm 2022, ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển lần đầu tiên được tổ chức tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam một lần nữa khẳng định ý nghĩa quan trọng của lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới là danh hiệu do UNESCO trao tặng cho các khu vực có giá trị đặc biệt về thiên nhiên và đa dạng sinh học nhằm thúc đẩy các thực hiện các giải pháp hài hòa việc bảo tồn và phát triển. Việt Nam hiện có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận với tổng diện tích 4.866.009 ha (chiếm khoảng 14,69% diện tích tự nhiên của cả nước).

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau được UNESCO công nhận vào ngày 26.5.2009, là một trong những khu dự trữ sinh quyển quan trọng và lớn bậc nhất tại Việt Nam ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong lịch sử, ngày 3.11.1957 là ngày chú chó Laika bay vào vũ trụ. Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik 2 mang theo chú chó Laika và đây là lần đầu tiên con người đưa một sinh vật sống lên vũ trụ.

Sau 163 ngày bay vòng quanh quỹ đạo trái đất, ngày 14.4.1958, Sputnik 2 mang theo xác Laika đã rực cháy trên đường trở về trái đất, kết thúc xuất sắc sứ mạng tiên phong. Mặc dù không có cơ hội sống sót trở về, chuyến bay của chú chó Laika đã mở đường cho việc chuẩn bị phóng tàu có người lái không lâu sau đó, cũng như đem lại cho các nhà khoa học những số liệu đầu tiên về việc các sinh vật sống phản ứng như thế nào trong môi trường vũ trụ.

Ngày 3.11 cũng được một số tổ chức và lịch kỷ niệm quốc tế ghi nhận là ngày Sứa thế giới (World Jellyfish Day). Ngày này hướng sự chú ý đến loài sứa, một nhóm động vật biển có lịch sử tiến hóa lâu đời, đồng thời khuyến khích tìm hiểu về hệ sinh thái đại dương.