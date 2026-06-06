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Du lịch Tin tức - Sự kiện

Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

Thanh Lộc
Thanh Lộc
06/06/2026 14:53 GMT+7

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, nâng tổng số khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam lên 11, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững.

Ngày 6.6, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, tại kỳ họp lần thứ 38 của Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và sinh quyển của UNESCO (MAB-ICC) diễn ra tại TP.Hernandarias (Paraguay), UNESCO đã chính thức công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhận danh hiệu Khu Dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO công nhận đối với Phong Nha - Kẻ Bàng

ẢNH: T.L

Theo hồ sơ được phê duyệt, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích 515.830 ha, gồm vùng lõi 123.326 ha, vùng đệm 220.055 ha và vùng chuyển tiếp 172.449 ha, với quy mô dân số hơn 159.300 người.

Vùng lõi nằm trên địa bàn 5 xã, gồm: Bố Trạch, Kim Điền, Kim Phú, Phong Nha và Thượng Trạch. Vùng đệm trải rộng trên 7 xã, gồm: Phong Nha, Thượng Trạch, Dân Hóa, Trường Sơn, Kim Phú, Kim Điền và Bố Trạch. Trong khi đó, vùng chuyển tiếp thuộc địa bàn 10 xã, gồm: Tân Thành, Minh Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn, Tuyên Phú, Tuyên Hóa, Đồng Lê, Kim Phú, Kim Điền và Kim Ngân.

Hiện nay, mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới của UNESCO có 759 khu tại 136 quốc gia. Với việc Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận, Việt Nam hiện có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, danh hiệu mới sẽ tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại địa phương.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Lê Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh danh hiệu Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị và Việt Nam mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc bảo tồn các giá trị thiên nhiên cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo ông Bảo, đây cũng là cơ hội để địa phương tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học và phát triển bền vững. Danh hiệu này đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, nhất là trong các lĩnh vực bảo tồn hệ sinh thái trên cạn, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương.

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