Dựng trường dưới nắng gió biên cương Quảng Trị

Tăng tốc thi công

Cuối tháng 5, cái nắng miền tây Quảng Trị như muốn nung chảy mặt đất. Trên quả đồi ở thôn Tà Leng (xã Dân Hóa), tiếng máy trộn bê tông, tiếng cắt sắt và tiếng gọi nhau của công nhân vang lên không ngớt.

Dưới lớp áo bảo hộ dày kín, nhiều người còn khoác thêm áo điều hòa để chống chọi với nhiệt độ ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 40 độ C. Trên cao, những tốp thợ xây đang khẩn trương đổ bê tông sàn tầng 2. Dưới mặt đất, các nhóm công nhân làm sắt, trộn vữa, vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục.

Những khối nhà ở Trường nội trú tiểu học và THCS Dân Hóa đã thành hình ẢNH: THANH LỘC

Không khí trên công trường Trường nội trú tiểu học và THCS Dân Hóa hoàn toàn trái ngược với sự khắc nghiệt của thời tiết. Ai cũng hiểu rằng mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ của dự án.

Anh Nguyễn Văn Quảng, tổ trưởng một tổ thi công, cho biết thời tiết vùng biên năm nay đặc biệt khắc nghiệt. Để bảo đảm sức khỏe cho người lao động nhưng vẫn giữ nhịp độ công việc, đơn vị phải thay đổi thời gian làm việc.

Công nhân bắt đầu từ rất sớm khi mặt trời chưa lên cao, nghỉ ngắn vào giữa trưa rồi kéo dài ca chiều và tăng ca ban đêm. Những ngày cao điểm, ánh đèn điện sáng rực công trường đến tận khuya.

"Có những lúc nắng nóng khiến anh em kiệt sức nhưng mọi người vẫn động viên nhau cố gắng. Chúng tôi xác định phải vượt nắng thắng mưa để kịp tiến độ", anh Quảng nói.

Trên công trường Trường nội trú tiểu học và THCS Dân Hóa ẢNH: THANH LỘC

Từ trên cao nhìn xuống, hình hài ngôi trường mới đã dần hiện rõ. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 285 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 11.2025. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ có đầy đủ khu hành chính, khu nội trú, phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng cùng các hạng mục phụ trợ. Ngôi trường được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 910 học sinh vùng biên giới trong giai đoạn đầu và có thể phục vụ gần 1.500 học sinh vào năm 2030.

Tuy nhiên, con đường về đích không hề dễ dàng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, tiến độ tổng thể của công trình hiện mới đạt khoảng 40%, trong khi thời gian còn lại chỉ tính bằng tuần. Địa hình đồi núi phức tạp, thời tiết bất lợi cùng sự biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng đáng kể đến quá trình thi công.

Thời tiết khắc nghiệt, không phải công nhân nào cũng trụ được ẢNH: THANH LỘC

Ông Lê Duy Lĩnh, phụ trách điều hành dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Quảng Trị), cho biết chủ đầu tư đang bám sát công trường từng ngày, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, chủ động nguồn vật tư và tổ chức thi công tăng ca theo tinh thần "chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

"Ban quản lý dự án thường xuyên có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý các khó khăn phát sinh. Trong giai đoạn nước rút, yếu tố quan trọng nhất là nhân lực. Có thời điểm công nhân phải làm đêm vì ban ngày nắng nóng quá khắc nghiệt. Trên công trường hiện có khoảng 265 kỹ sư và công nhân làm việc thường xuyên. Đầu tháng 6, nhà thầu tiếp tục bổ sung thêm 100 lao động để tăng tốc thi công", ông Lĩnh cho biết.

Không chỉ riêng Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị đang triển khai xây dựng, nâng cấp và cải tạo 15 trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới với tổng vốn đầu tư gần 3.340 tỉ đồng. Trong đó, 4 trường nội trú liên cấp tại Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hóa và Thượng Trạch được xác định là những dự án trọng điểm phải hoàn thành trước ngày 31.7 để kịp phục vụ năm học 2026-2027.

Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ban ngành đi kiểm tra việc xây dựng trường ở biên giới ẢNH: THANH LỘC

Tuy nhiên, hiện các dự án này mới đạt từ 35 - 45% khối lượng công việc. Trước nguy cơ chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã liên tục kiểm tra hiện trường và yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai những giải pháp mạnh hơn.

Trong lần đi kiểm tra công trường vào giữa tháng 5, ông Lê Hồng Vinh (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) thẳng thắn nhìn nhận khả năng hoàn thành đúng hạn của một số dự án vẫn còn nhiều thách thức, song nhấn mạnh tinh thần quyết tâm phải đưa các công trình về đích đúng kế hoạch.

Khi bộ đội vào cuộc

Trước áp lực ngày càng lớn về tiến độ, một lực lượng đặc biệt đã được huy động. Từ ngày 1.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị chính thức triển khai cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tham gia hỗ trợ thi công các trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới.

Đây là hoạt động thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền địa phương đồng loạt ra quân tham gia xây dựng trường học ở biên giới ẢNH: THANH LỘC

Những ngày đầu tháng 6, trên các công trường ở Dân Hóa, Thượng Trạch và Hướng Phùng, hình ảnh người lính mang quân phục cùng làm việc với công nhân xây dựng đã trở nên quen thuộc. Những người lính tham gia san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, hỗ trợ thi công các hạng mục và thực hiện nhiều phần việc nặng nhọc khác.

Theo kế hoạch, tại công trình ở xã Hướng Phùng, lực lượng tham gia gồm 20 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 842, 10 cán bộ thuộc lực lượng biên phòng cùng 70 cán bộ, chiến sĩ lực lượng địa phương và dân quân.

Giờ đây, trên công trình ngoài những người thợ còn có những người lính ẢNH: THANH LỘC

Tại xã Thượng Trạch và Dân Hóa, mỗi điểm trường đều được tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ Trung đoàn Bộ binh 996, bộ đội biên phòng và lực lượng dân quân cơ sở. Tổng lực lượng được huy động lên tới hàng trăm người, duy trì liên tục từ ngày 1.6 đến hết ngày 31.7.

Sự có mặt của quân đội giúp giải quyết một phần khó khăn lớn nhất mà các công trình đang gặp phải: thiếu nhân lực trong giai đoạn nước rút. Nhưng ý nghĩa của sự hỗ trợ ấy không chỉ nằm ở những khối đất được san phẳng hay những chuyến xe vật liệu được vận chuyển nhanh hơn.

Ở những xã biên giới còn nhiều gian khó, nơi học sinh phải vượt đèo, băng suối để đến lớp, sự chung tay của lực lượng vũ trang còn là minh chứng sinh động cho tinh thần quân với dân một ý chí.

Rất nhanh nhẹn, các chiến sĩ đã bắt tay ngay vào việc ẢNH: THANH LỘC

Những ngôi trường đang được xây dựng hôm nay sẽ trở thành nơi ăn ở, học tập của hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số trong tương lai. Đó là cơ hội để các em được học tập trong điều kiện tốt hơn, giảm quãng đường đến trường và có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè Trường Sơn, tiếng máy móc vẫn vang lên không ngừng. Những công nhân áo bạc màu vì nắng và những người lính cùng nhau miệt mài làm việc. Và phía sau những công trình ấy là khát vọng rất giản dị: để năm học mới tới đây, những đứa trẻ vùng biên có thể bước vào lớp học mới khang trang, mang theo những ước mơ lớn hơn về tương lai.