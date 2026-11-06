Hôm nay 6.11, ngày này năm xưa là ngày gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 310. Theo lịch âm hôm nay 6.11 nhằm ngày 28 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 6.11 nhằm ngày 28 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Ngày 6.11 là ngày gì ở Việt Nam và trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử thế giới, ngày 6.11.1962 là ngày Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Thuật ngữ Apartheid lần đầu tiên được sử dụng năm 1917, dùng để chỉ hệ thống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi giữa thiểu số người da trắng với phần đông người da đen và da màu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Hệ thống Apartheid đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các qui định của luật pháp quốc tế. Nghị quyết về nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đã ra đời.

Trong khi đó, tại Nam Phi, để phản đối chủ nghĩa Apartheid, các phong trào phản kháng trong xã hội đã bùng nổ dữ dội, đặc biệt là phong trào đấu tranh của ông Nelson Mandela và đại hội dân tộc Phi. Năm 1993, Nam Phi đã xóa bỏ thành công chủ nghĩa Apartheid, chuyển sang xây dựng một chế độ mới dựa trên quyền con người, công bằng, bình đẳng, phẩm giá, hòa bình và ổn định.

Ngày 6.11.2007, tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức chính thức được khởi công ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày 6.11.2007 tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức chính thức được khởi công xây dựng. Tượng đài được đặt tại TP.HCM, chính nơi hòa thượng đã tự thiêu để đấu tranh đòi hòa bình, bảo vệ đạo pháp, chống lại sự đàn áp, bất công của chế độ ngụy quyền Ngô Đình Diệm.

Sau gần 3 năm xây dựng, ngày 18.9.2010 tượng đài đã khánh thành. Tượng Bồ tát Thích Quảng Đức được đúc bằng hợp kim đồng, cao 6 m tính từ chân tượng, nặng 12 tấn, tấm phù điêu phía sau dài 16 m, cao 3 m, mô tả sinh động phong trào đấu tranh sôi nổi, anh dũng, kiên cường của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phong trào của các phật tử trong lịch sử.