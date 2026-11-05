Lịch âm hôm nay 5.11: Ngày Quý Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 309. Theo lịch âm hôm nay 5.11 nhằm ngày 27 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Quý Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 5.11 là ngày Quý Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Ngày 5.11 là ngày gì ở Việt Nam và trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Thông tin từ Timeanddate.com, trên thế giới, ngày 5.11 là ngày Thế giới nâng cao nhận thức về sóng thần (World Tsunami Awareness Day). Đây là một trong những ngày quốc tế nổi bật nhất vào 5.11 hằng năm.

Sáng kiến này do Nhật Bản đề xuất, nhằm tưởng niệm sự kiện lịch sử ngày 5.11.1854, khi một ngôi làng ở Nhật Bản bị sóng thần tấn công nhưng người dân đã nhanh chóng nhận biết tín hiệu và cứu sống rất nhiều người nhờ việc đốt những bó lúa trên đồi làm tín hiệu dẫn đường.

Ngày này được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức thông qua vào tháng 12.2015. Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về sóng thần nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ và sức tàn phá của sóng thần, khuyến khích các quốc gia xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó và sơ tán khi sóng thần xảy ra cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai.

Ngày 5.11 là ngày Thế giới nâng cao nhận thức về sóng thần ẢNH: AI

Năm 2026, thông điệp của ngày này là "Be Tsunami Ready: Resilience starts with you" (Hãy sẵn sàng ứng phó với sóng thần: Khả năng chống chịu bắt đầu từ chính bạn).

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 5.11.2019 Trung tâm Cảnh báo sóng thần Biển Đông đi vào hoạt động.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Biển Đông do Trung tâm Dự báo môi trường biển quốc gia Trung Quốc điều phối, cung cấp các dịch vụ giám sát và cảnh báo sóng thần 24/24 cho 9 nước gồm Trung Quốc, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.