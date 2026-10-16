Đường nối Phạm Văn Đồng - cầu vượt Sóng Thần ở TP.HCM bồi thường tới 71,5 triệu đồng/m²

Giá đất mở rộng đường An Bình phân theo từng vị trí

Ngày 16.10, UBND phường Dĩ An thông báo về việc niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần.

Theo dự thảo, giá đất ở cao nhất được bồi thường là 71,54 triệu đồng/m2, áp dụng tại vị trí 1 đường Xuyên Á (đoạn từ giáp ranh phường Tam Bình đến giáp ranh phường Linh Xuân). Đứng thứ hai, hơn 70 triệu đồng/m2 áp dụng tại vị trí 1 đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường Xuyên Á đến đường An Bình).

Lưu ý, các mức trên là giá đất dự thảo, chưa phải đơn giá bồi thường cuối cùng. Theo kế hoạch, trong quý 4/2026 sẽ tổ chức họp dân lấy ý kiến dự thảo, sau đó trình thẩm định và phê duyệt đơn giá bồi thường về đất. Người dân có thể xem dự thảo bồi thường giá đất tại đây.

Đường An Bình (phường Dĩ An, TP.HCM) thường xuyên ngập khi mưa ẢNH: NI NA

Dự kiến chi hơn 2.000 tỉ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng

Dự án mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần dự kiến thu hồi khoảng 4,32 ha tại các khu phố Bình Đường 5, 6, 7, 8, 9 (ở phường Dĩ An). Khoảng 255 trường hợp bị ảnh hưởng, tương ứng khoảng 305 thửa đất.

Số hộ dự kiến bố trí tái định cư khoảng 30 trường hợp. Theo dự thảo UBND phường Dĩ An cung cấp, địa điểm bố trí nằm tại các khu tái định cư trên địa bàn phường. Việc bố trí nền đất được thực hiện bằng bốc thăm ngẫu nhiên, theo hình thức phiếu kín.

Tổng dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi thực hiện trong dự thảo hơn 2.000 tỉ đồng. Riêng kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất hơn 1.500 tỉ đồng.

Dự thảo lưu ý đây là số liệu tạm tính theo đơn giá nhà, đất hợp pháp, hợp lệ và kết quả kiểm đếm, điều tra hiện trạng ban đầu. Giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ thay đổi tùy tình trạng pháp lý nhà, đất, mức thiệt hại thực tế và phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, sử dụng ngân sách TP.HCM. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương là đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đường An Bình (đoạn qua phường Dĩ An) dài khoảng 1,1 km nối cầu vượt Sóng Thần với đường Đào Trinh Nhất và đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Xuân, TP.HCM).

Hiện tuyến đường rộng khoảng 10 m, thường xuyên ngập lụt khi trời mưa. Dự kiến, đường An Bình sẽ được mở rộng lên 30 - 40 m.