TP.HCM dự kiến bồi thường đất dự án Bến Nhà Rồng - Khánh Hội tới 338 triệu/m²

Dự kiến chi hơn 5.500 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ

Theo dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng do phường Xóm Chiếu (TP.HCM) cung cấp, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 49 ha; khoảng 171 trường hợp bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, dự thảo đưa ra bảng đơn giá quyền sử dụng đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ tại 22 vị trí, thuộc nhiều loại đất khác nhau.

Trong đó, đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ cầu Khánh Hội đến Lê Văn Linh) có mức giá cao nhất hơn 338 triệu đồng/m2, áp dụng đối với đất ở vị trí 1, tiếp giáp mặt tiền đường và mặt hẻm.

Cũng trên đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Lê Văn Linh đến Xóm Chiếu), mức giá cao nhất dự kiến hơn 310 triệu đồng/m2, áp dụng cho đất ở vị trí 1, tiếp giáp một mặt tiền đường và mặt hẻm.

Đối với đường Hoàng Diệu (đoạn sát cảng Sài Gòn đến Nguyễn Tất Thành), mức giá cao nhất dự kiến gần 265 triệu đồng/m2.

Với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận), vị trí 1 có giá hơn 153 triệu đồng/m2. Đường Ngô Văn Sở vị trí 1 có giá hơn 135 triệu đồng/m2; đường Trương Đình Hợi vị trí 1 có giá gần 124 triệu đồng/m2.

Khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự thảo cho biết, việc bồi thường về đất được thực hiện bằng đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Trường hợp không có đất để bồi thường, người dân được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do chủ tịch UBND phường Xóm Chiếu quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án.

Sau khi quyết định phê duyệt phương án có hiệu lực, đơn vị thực hiện bồi thường phải chi trả tiền cho người có đất bị thu hồi trong vòng 30 ngày. Nếu chậm chi trả, người dân được thanh toán thêm khoản tiền tương ứng mức tiền chậm nộp theo quy định.

Dự kiến tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng tạm tính hơn 5.581 tỉ đồng.

147 trường hợp dự kiến được tái định cư

Về tái định cư, dự thảo cho biết có 147 trường hợp đủ điều kiện bố trí. Tuy nhiên, vị trí, diện tích và đơn giá quỹ nhà đất tái định cư sẽ được bổ sung vào phương án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp người dân đủ điều kiện tái định cư nhưng có nhu cầu tự lo chỗ ở mới, ngoài tiền bồi thường về đất bằng tiền, còn được nhận thêm khoản hỗ trợ bằng 5% giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất ở.

Phối cảnh dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng ẢNH: PHỐI CẢNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Đối với trường hợp được bố trí tái định cư nhưng bị thu hồi đất trước khi bố trí nơi ở mới, dự thảo nêu mức hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư là 8 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống. Hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng, nhưng tối đa không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở được bồi thường chi phí di chuyển 10 triệu đồng/hộ. Nếu di chuyển đến tỉnh, thành phố khác, mức bồi thường là 20 triệu đồng/hộ.

Về chuyển đổi nghề, phường Xóm Chiếu cho biết qua khảo sát có 18 hộ gia đình, với 32 lao động có nhu cầu hỗ trợ. Tổng kinh phí hỗ trợ tạm tính gần 5 tỉ đồng.

Xem dự thảo đơn giá đất tính bồi thường, hỗ trợ dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng tại đây.

Hiện UBND phường Xóm Chiếu đang niêm yết công khai dự thảo phương án liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng từ ngày 2 - 12.10.2026. Địa điểm niêm yết tại trụ sở UBND phường Xóm Chiếu (18 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu) và Đình Khánh Hội (71 - 73 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu). Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng (phường Xóm Chiếu, quận 4 cũ, TP.HCM) được khởi công ngày 1.7.2026, có quy mô 73,3 ha.