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    Đời sống

    Mưa lớn giờ tan trường ở TP.HCM, phụ huynh lội nước cõng con về nhà

    Ni Na
    Ni Na
    Mưa lớn chiều 9.10 khiến đường An Bình (TP.HCM) ngập sâu chỉ sau khoảng 20 phút. Đúng giờ tan trường, nhiều phụ huynh phải cõng con qua đường ngập.

    Khoảng 16 giờ ngày 9.10, mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM. Đường An Bình (phường Dĩ An) ngập sâu chỉ sau khoảng 20 phút. Có đoạn, nước dâng quá nửa bánh xe.  Một số hộ phải dùng tấm sắt chắn trước cửa. Mưa đúng giờ tan trường, nhiều học sinh phải lội nước về nhà.

    Mưa lớn giờ tan trường, nhiều học sinh ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 1.

    Cơn mưa trắng xóa bất ngờ ập xuống khiến đường An Bình nhanh chóng mênh mông nước

    ẢNH: NI NA

    Mưa lớn giờ tan trường, nhiều học sinh ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 2.

    Chỉ khoảng 20 phút sau, tuyến đường đã ngập

    ẢNH: NI NA

    Mưa lớn giờ tan trường, nhiều học sinh ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 3.

    Một số nhà dân dùng tấm sắt để chặn không cho nước tràn vào nhà. Chị Ngọc Ái (44 tuổi, người dân trên tuyến đường này) chia sẻ: "Thấy mưa nặng hạt là tôi lập tức chặn cửa vì ô tô đi qua khiến nước tràn vào nhà"

    ẢNH: NI NA

    Mưa lớn giờ tan trường, nhiều học sinh ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 4.

    Khu vực này có Trường tiểu học An Bình và Trường THCS An Bình, nên thời điểm tan học, nhiều học sinh phải di chuyển qua đoạn đường ngập

    ẢNH: NI NA

    Mưa lớn giờ tan trường, nhiều học sinh ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 5.

    Nước ngập nửa bánh xe đạp khiến việc di chuyển qua tuyến đường gặp nhiều khó khăn. Có em phải đợi cha mẹ ra dẫn đường mới dám về

    ẢNH: NI NA

    Cơn mưa lớn đúng giờ tan trường khiến nhiều học sinh không kịp chuẩn bị áo mưa, đành đội mưa, lội nước về nhà với quần áo ướt sũng

    ẢNH: NI NA

    Mưa lớn giờ tan trường, nhiều học sinh ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 9.
    Mưa lớn giờ tan trường, nhiều học sinh ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 10.

    Nhiều phụ huynh lội nước, cõng con qua đoạn đường ngập để về nhà an toàn

    ẢNH: NI NA

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    Mưa lớn giờ tan trường, nhiều học sinh ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 11.

    Khoảng 16 giờ 40 phút, mưa đã ngớt nhưng nước vẫn chưa rút

    ẢNH: NI NA

    Mưa lớn giờ tan trường, nhiều học sinh ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 12.

    Chị Lê Thị Thương (31 tuổi) lo đường ngập sâu, xe cộ qua lại đông nên không yên tâm để các con tự đi học về. Dù đang mang bầu, chị vẫn cố gắng đi thật chậm qua đoạn ngập để đón con về nhà

    ẢNH: NI NA

    Mưa lớn giờ tan trường, nhiều học sinh ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 13.

    Đường An Bình thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa lớn. Có thời điểm, nước ngập gần hết bánh xe, khiến nhiều xe chết máy, người dân chật vật di chuyển qua khu vực này

    ẢNH: NI NA

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