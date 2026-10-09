Mưa lớn giờ tan trường ở TP.HCM, phụ huynh lội nước cõng con về nhà

Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Mưa lớn chiều 9.10 khiến đường An Bình (TP.HCM) ngập sâu chỉ sau khoảng 20 phút. Đúng giờ tan trường, nhiều phụ huynh phải cõng con qua đường ngập.
Khoảng 16 giờ ngày 9.10, mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM. Đường An Bình (phường Dĩ An) ngập sâu chỉ sau khoảng 20 phút. Có đoạn, nước dâng quá nửa bánh xe. Một số hộ phải dùng tấm sắt chắn trước cửa. Mưa đúng giờ tan trường, nhiều học sinh phải lội nước về nhà.
Cơn mưa lớn đúng giờ tan trường khiến nhiều học sinh không kịp chuẩn bị áo mưa, đành đội mưa, lội nước về nhà với quần áo ướt sũng
ẢNH: NI NA
Nhiều phụ huynh lội nước, cõng con qua đoạn đường ngập để về nhà an toàn
ẢNH: NI NA
TP.HCM đón đợt mưa lớn đến 150 mm, triều cường vượt báo động 3
Bình luận (0)