Mưa lớn giờ tan trường ở TP.HCM, phụ huynh lội nước cõng con về nhà

Một số nhà dân dùng tấm sắt để chặn không cho nước tràn vào nhà. Chị Ngọc Ái (44 tuổi, người dân trên tuyến đường này) chia sẻ: "Thấy mưa nặng hạt là tôi lập tức chặn cửa vì ô tô đi qua khiến nước tràn vào nhà"