Phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM thiếu 427 phòng học

Báo cáo với đoàn công tác, ông Võ Tường Văn, Phó chủ tịch UBND phường Dĩ An, cho biết địa phương này hiện có 51.162 người trong độ tuổi đi học (dân số trên 256.000 người, đông dân nhất TP.HCM).

Hiện tại phường Dĩ An có 1.360 phòng học trong và ngoài công lập; đạt 266 phòng học/10.000 dân, thấp hơn chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân theo nghị quyết của TP.HCM.

Đoàn công tác của Sở GD-ĐT TP.HCM khảo sát tình hình chuẩn bị trường lớp cho năm học mới tại phường Dĩ An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Để đảm bảo yêu cầu thực tế của địa phương và chỉ tiêu của TP.HCM đặt ra, phường Dĩ An hiện còn thiếu 427 phòng học, trong đó bậc tiểu học thiếu 172 phòng và bậc THCS thiếu 255 phòng.

Nhiều trường phải tận dụng phòng chức năng làm phòng học, dẫn đến không thể tổ chức dạy 2 buổi/ngày; trong đó bậc tiểu học công lập chỉ đạt 79,33% học sinh học 2 buổi/ngày; bậc THCS công lập chỉ đạt 20,28%, bậc THPT đạt 13,79%. Đây là hạn chế trọng tâm cần được ưu tiên giải quyết thông qua các dự án đầu tư xây dựng mới phòng học công lập trong giai đoạn 2026-2030 Ông Võ Tường Văn, Phó chủ tịch UBND phường Dĩ An

Để đáp ứng nhu cầu học tập trong những năm tới, phường Dĩ An đề xuất xây dựng mới 11 trường học, gồm 6 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường THPT. Trong giai đoạn 2026-2027 phường Dĩ An ưu tiên triển khai xây dựng các trường: THPT Thống Nhất; TH-THCS Bình Đường; TH-THCS Chiêu Liêu. Giai đoạn 2027–2028 tiếp tục đầu tư Trường TH-THCS Đông Tác; Trường tiểu học Dĩ An D và Trường tiểu học Thống Nhất.

Ông Nguyễn Tấn Phát, giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát quỹ đất, chủ động đề xuất đầu tư xây dựng, mở rộng hệ thống trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng.

Để giải quyết nhu cầu phòng học trước mắt, ông Phát đề nghị phường Dĩ An xây dựng phương án sắp xếp, điều tiết học sinh với các địa phương lân cận để bảo đảm mọi học sinh đều có chỗ học, ổn định.