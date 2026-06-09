Đề xuất giao hơn 4 ha 'đất vàng' ở TP.HCM để xây dựng trường học

Ngày 9.6, đại diện UBND phường Phú Lợi (TP.HCM) cho biết đã đề xuất UBND TP.HCM giao khu đất hơn 4 ha trên đường Bùi Văn Bình và đường Mỹ Phước Tân Vạn (khu phố Phú Lợi 8, phường Phú Lợi) để xây dựng trường THPT và mở rộng Trường tiểu học Phú Lợi 2.

Khu "đất vàng" có diện tích hơn 4 ha ở TP.HCM được đề xuất xây dựng trường học ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND TP.HCM, người dân phường Phú Lợi cho rằng khu đất hơn 4 ha mặc dù nằm ở vị trí đắc địa nhưng lại bị bỏ hoang gần 30 năm nay, cỏ mọc um tùm và làm bãi tập lái xe ô tô tự do.

Người dân cho rằng khu đất bỏ hoang gần 30 năm nay là rất lãng phí ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Người dân đề nghị TP.HCM nhanh chóng đưa vào sử dụng khu đất này làm trường học hoặc công viên văn hóa phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh.

Giải đáp những thắc mắc của người dân, ông Nguyễn Duy, Phó chủ tịch UBND phường Phú Lợi, cho biết khu đất này hiện do Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương, Impco quản lý (Công ty Nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM-PV).

Khu đất có phần lớn mặt tiền nằm trên đường Bùi Văn Bình và đường Mỹ Phước Tân Vạn, còn một phần giáp khu dân cư ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Một phần (khoảng gần 1 ha-PV) khu đất trước đây đã được xây dựng Trường tiểu học Phú Lợi 2, vừa qua UBND phường đã tiến hành khảo sát và đề nghị UBND TP.HCM bàn giao cho địa phương để mở rộng trường tiểu học và xây dựng mới trường THPT", ông Nguyễn Duy cho hay.

Trường tiểu học Phú Lợi 2 được xây dựng từ năm 2017 nằm sát khu đất hơn 4ha ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, UBND phường Phú Lợi cũng đã đề xuất UBND TP.HCM giao lại trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ để mở rộng Trường tiểu học Phú Lợi và trụ sở Chi cục Thủy lợi Bình Dương cũ để mở rộng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân.

Tuy nhiên đến nay việc giao trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ mới được tiến hành giao cho Trường tiểu học Phú Lợi dọn dẹp vệ sinh và lên phương án sử dụng.

Trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ đã được giao cho Trường tiểu học Phú Lợi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn trụ sở Chi cục Thủy lợi Bình Dương cũ vẫn chưa được giao cho Trường THCS Nguyễn Viết Xuân với lý do vẫn còn một số cán bộ Chi cục Thủy lợi Bình Dương (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) đang làm việc tại đây chưa thể bố chỗ làm việc mới.

Sau khi sáp nhập phường Phú Hòa, Phú Lợi và một phần phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ), phường Phú Lợi hiện có dân số trên 133.871 người và chỉ có 1 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (thuộc phường Hiệp Thành trước sáp nhập), trong khi nhu cầu về học tập của người dân địa phương là rất lớn.

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết hoàn toàn ủng hộ đề xuất của UBND phường Phú Lợi đồng thời gợi ý nên thực hiện xã hội hóa để xây dựng trường liên cấp.