Giáo dục

Đấu giá lô đất 35.108m² xây trường liên cấp chất lượng cao 450 tỉ đồng

Trần Hiếu
04/05/2026 15:19 GMT+7

Ngày 4.5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hội Phú để thực hiện dự án trường liên cấp chất lượng cao, dự kiến tổ chức từ quý 2/2026 với tổng mức đầu tư 450 tỉ đồng.

Theo phương án vừa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, khu đất đưa ra đấu giá có diện tích 35.108m², thuộc phường Hội Phú. Khu đất nằm trong khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh, theo quy hoạch chi tiết đã được tỉnh phê duyệt từ tháng 12.2025 để xây dựng trường liên cấp chất lượng cao. Hiện trạng khu đất còn trống, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý.

Quy hoạch cho phép mật độ xây dựng 40%, tầng cao từ 1 đến 3 tầng, hệ số sử dụng đất 1,2 lần phù hợp với mô hình trường học hiện đại kết hợp không gian xanh và sân chơi rộng rãi.

Dự án được thiết kế để đáp ứng toàn bộ chu trình học tập từ nhóm trẻ 13 tháng tuổi đến lớp 12, với 46 lớp học và tổng cộng 1.463 học sinh. Cụ thể, bậc mầm non có 10 lớp (từ nhóm trẻ đến mẫu giáo 5 - 6 tuổi); bậc tiểu học 15 lớp; bậc THCS 12 lớp và bậc THPT 9 lớp.

Mặt bằng khu đất được đưa ra đấu giá để xây dựng trường liên cấp chất lượng cao

Công trình bao gồm đầy đủ các hạng mục: phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, bể bơi, sân thể thao ngoài trời và khu phục vụ sinh hoạt. Tất cả được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải chứng minh vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư (tương đương khoảng 90 tỉ đồng cộng tiền thuê đất theo giá khởi điểm), nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm khu đất và không vi phạm các quy định pháp luật về đất đai. Tiến độ triển khai dự án được phân kỳ trong 24 tháng kể từ ngày tỉnh Gia Lai có quyết định giao đất.

Chiều 15.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, đã có buổi làm việc với đại diện các sở, ngành, UBND 168 phường, xã, đặc khu về công tác xây dựng trường lớp.

