Xã đề xuất làm đường 'né' khu đất từng đấu giá xuyên đêm

Khu đất đấu giá xứ Đồng - Lòng Khúc gồm 71 thửa đất, với tổng diện tích gần 7.150 m2 và đã được đầu tư hạ tầng cơ bản. Hồi tháng 8.2024, 19/71 thửa đất lần đầu được tổ chức đấu giá đã thu hút sự tham gia của 400 khách hàng. Phiên đấu giá này sau đó kéo dài xuyên đêm và có thửa đất trúng giá hơn 133 triệu đồng/m2, khiến dư luận xôn xao.

Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức thêm 3 phiên đấu giá, hoàn thành việc đấu giá toàn bộ 71 thửa đất, với tổng số tiền thu về là hơn 774 tỉ đồng.

Khu đất đấu giá xứ Đồng - Lòng Khúc nhìn từ trên cao ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo chia sẻ của một người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khi áp Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội lên bản đồ vệ tinh Google Maps thì phát hiện một tuyến đường rộng 40 m cắt ngang qua toàn bộ khu đất đấu giá.

"Tuyến đường này khá quan trọng khi chạy song song với đại lộ Thăng Long. Nếu các thửa đất này "dính" quy hoạch thật thì sẽ được xử lý thế nào", người này thắc mắc.

Anh H. (một người trúng đấu giá) cho biết đã bỏ ra gần 10 tỉ đồng để mua một thửa đất rộng gần 90 m2 ở phiên đấu giá diễn ra ngày 9.2 vừa qua.

"Nếu thửa đất bị vướng quy hoạch thì tôi mong được đảm bảo quyền lợi. Theo đó, việc bồi thường khi thu hồi đất cần đảm bảo theo giá thị trường", anh H. nói.

Đã đề nghị làm đường "né" khu đất

Trao đổi về vấn đề này, ông Đinh Quốc Thái, Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Sơn Đồng), cho biết ngay khi Quyết định số 1668/QĐ-TTg được ban hành, địa phương đã nắm được định hướng ở khu đất đấu giá Lòng Khúc sẽ có tuyến đường cắt ngang qua.

Tuy nhiên, ông Thái khẳng định, Quy hoạch chung thủ đô là quy hoạch mang tính định hướng tổng thể, thể hiện trên tỷ lệ lớn (1/10.000). Do đó, tại thời điểm quy hoạch chung được ban hành thì chưa có cơ sở pháp lý để khẳng định chính xác tuyến đường sẽ đi xuyên qua khu đất đấu giá.

Theo luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy định liên quan khác thì tuyến đường cần phải được cụ thể hóa tại các Quy hoạch phân khu (1/2.000), Quy hoạch chi tiết (1/500) và bước thực hiện dự án đầu tư.

Khi đồ án quy hoạch phân khu phía tây Vành đai 4 được triển khai, UBND xã Sơn Đồng đã chủ động rà soát và kịp thời có văn bản gửi các sở, ngành liên quan đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường tránh đi xuyên qua khu đất đấu giá Lòng Khúc.

"Theo thông tin cập nhật, trong phương án quy hoạch phân khu thì tuyến đường tuy giữ nguyên về mặt chức năng nhưng đã được điều chỉnh hướng tuyến không còn cắt ngang trực tiếp qua khu đất đấu giá", ông Thái cho hay.

Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Đồng cho biết thêm, dù con đường được uốn cong, "né" khu dân cư nhưng vẫn đảm bảo yếu tố kỹ thuật.

"Việc điều chỉnh hướng tuyến được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc kỹ thuật. Đó là phù hợp với hiện trạng khu dân cư và sử dụng đất. Đảm bảo hiệu quả kinh tế khi triển khai dự án. Giữ chất lượng tuyến đường (bán kính cong, an toàn giao thông) và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, nhà đầu tư", ông Thái cho biết thêm.