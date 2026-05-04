Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Xã đề xuất làm đường 'né' khu đất từng đấu giá xuyên đêm

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
04/05/2026 05:00 GMT+7

Thời gian vừa qua, giới bất động sản tại Hà Nội bàn luận không ngớt về thông tin khu đất đấu giá Lòng Khúc (xã Sơn Đồng) bị 'dính' vào tuyến đường theo Quyết định số 1668/QĐ-TTg điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Khu đất đấu giá xứ Đồng - Lòng Khúc gồm 71 thửa đất, với tổng diện tích gần 7.150 m2 và đã được đầu tư hạ tầng cơ bản. Hồi tháng 8.2024, 19/71 thửa đất lần đầu được tổ chức đấu giá đã thu hút sự tham gia của 400 khách hàng. Phiên đấu giá này sau đó kéo dài xuyên đêm và có thửa đất trúng giá hơn 133 triệu đồng/m2, khiến dư luận xôn xao.

Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức thêm 3 phiên đấu giá, hoàn thành việc đấu giá toàn bộ 71 thửa đất, với tổng số tiền thu về là hơn 774 tỉ đồng.

Xã đề xuất làm đường "né" khu đất đã đấu giá - Ảnh 1.

Khu đất đấu giá xứ Đồng - Lòng Khúc nhìn từ trên cao

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo chia sẻ của một người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khi áp Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội lên bản đồ vệ tinh Google Maps thì phát hiện một tuyến đường rộng 40 m cắt ngang qua toàn bộ khu đất đấu giá. 

"Tuyến đường này khá quan trọng khi chạy song song với đại lộ Thăng Long. Nếu các thửa đất này "dính" quy hoạch thật thì sẽ được xử lý thế nào", người này thắc mắc.

Anh H. (một người trúng đấu giá) cho biết đã bỏ ra gần 10 tỉ đồng để mua một thửa đất rộng gần 90 m2 ở phiên đấu giá diễn ra ngày 9.2 vừa qua.

"Nếu thửa đất bị vướng quy hoạch thì tôi mong được đảm bảo quyền lợi. Theo đó, việc bồi thường khi thu hồi đất cần đảm bảo theo giá thị trường", anh H. nói.

Đã đề nghị làm đường "né" khu đất

Trao đổi về vấn đề này, ông Đinh Quốc Thái, Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Sơn Đồng), cho biết ngay khi Quyết định số 1668/QĐ-TTg được ban hành, địa phương đã nắm được định hướng ở khu đất đấu giá Lòng Khúc sẽ có tuyến đường cắt ngang qua.

Tuy nhiên, ông Thái khẳng định, Quy hoạch chung thủ đô là quy hoạch mang tính định hướng tổng thể, thể hiện trên tỷ lệ lớn (1/10.000). Do đó, tại thời điểm quy hoạch chung được ban hành thì chưa có cơ sở pháp lý để khẳng định chính xác tuyến đường sẽ đi xuyên qua khu đất đấu giá. 

Theo luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy định liên quan khác thì tuyến đường cần phải được cụ thể hóa tại các Quy hoạch phân khu (1/2.000), Quy hoạch chi tiết (1/500) và bước thực hiện dự án đầu tư.

Khi đồ án quy hoạch phân khu phía tây Vành đai 4 được triển khai, UBND xã Sơn Đồng đã chủ động rà soát và kịp thời có văn bản gửi các sở, ngành liên quan đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường tránh đi xuyên qua khu đất đấu giá Lòng Khúc.

"Theo thông tin cập nhật, trong phương án quy hoạch phân khu thì tuyến đường tuy giữ nguyên về mặt chức năng nhưng đã được điều chỉnh hướng tuyến không còn cắt ngang trực tiếp qua khu đất đấu giá", ông Thái cho hay.

Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Đồng cho biết thêm, dù con đường được uốn cong, "né" khu dân cư nhưng vẫn đảm bảo yếu tố kỹ thuật.

"Việc điều chỉnh hướng tuyến được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc kỹ thuật. Đó là phù hợp với hiện trạng khu dân cư và sử dụng đất. Đảm bảo hiệu quả kinh tế khi triển khai dự án. Giữ chất lượng tuyến đường (bán kính cong, an toàn giao thông) và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, nhà đầu tư", ông Thái cho biết thêm.

Tin liên quan

Dự án vi phạm đất đai không bị tháo dỡ nếu phù hợp quy hoạch

Dự án vi phạm đất đai không bị tháo dỡ nếu phù hợp quy hoạch

Đó là quy định tại Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội ban hành ngày 24.4.2026 và có hiệu lực từ 1.5.2026 quy định cơ chế đặc thù xử lý vi phạm và tháo gỡ dự án đất đai tồn đọng.

Khám phá thêm chủ đề

Đấu giá Bất động sản Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận