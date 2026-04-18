Bỏ niêm yết đấu giá tài sản tại xã: Tiếp cận thông tin ở đâu?

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến cho dự thảo luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), trong đó đề xuất điều chỉnh quy định về niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc xem xét bỏ niêm yết đấu giá tài sản tại UBND cấp xã.

Theo Bộ Tư pháp, từ tháng 4.2020, cổng đấu giá tài sản quốc gia đã được đưa vào vận hành và sử dụng ổn định. Thống kê đến tháng 3.2026 cho thấy đã có hơn 93.000 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và hơn 526.000 thông báo đấu giá tài sản được đăng tải trên cổng đấu giá tài sản quốc gia. Việc xây dựng cổng nhằm khắc phục các tiêu cực trong hoạt động đấu giá, đáp ứng yêu cầu phát triển nghề đấu giá trong bối cảnh mới, đồng thời tiếp cận xu hướng xử lý tài sản công trên thế giới.

Thực tế cho thấy cổng đấu giá tài sản quốc gia đã phát huy hiệu quả việc công khai, minh bạch trong hoạt động đấu giá. Người dân, cơ quan, tổ chức đánh giá cao kênh thông tin này, đồng thời đây cũng là đầu mối để cơ quan quản lý nhà nước tiếp nhận trực tiếp, kịp thời các phản ánh, kiến nghị về hành vi vi phạm trong đấu giá, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp.

Theo quy trình hiện nay, phải niêm yết đấu giá bất động sản tại UBND xã ẢNH: CTV

C ẦN NÂNG CẤP CỔNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUỐC GIA

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi quy định niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản trong luật Đấu giá tài sản hiện hành.

Cụ thể, tại điều 29 dự thảo luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) quy định về niêm yết việc đấu giá, nội dung sửa đổi theo hướng làm rõ, minh bạch các địa điểm niêm yết, bảo đảm hiệu quả phổ biến thông tin và thuận lợi cho người dân tiếp cận.

Tại điều 30 dự thảo về thông báo công khai việc đấu giá tài sản, quy định sửa đổi khoản 1 điều 57 theo hướng bỏ quy định đăng báo in hoặc báo hình; đồng thời tất cả tài sản đấu giá phải được thông báo công khai trên cổng đấu giá tài sản quốc gia.

Dù phát huy hiệu quả, song theo lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM, để nâng cao chất lượng đấu giá tài sản, cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp cổng đấu giá tài sản quốc gia và phần mềm quản lý đấu giá.

Theo khoản 1 điều 28 luật Đấu giá tài sản, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản phải công bố nội dung đăng ký hoạt động trên cổng đấu giá tài sản quốc gia. Tuy nhiên, thực tế Sở Tư pháp TP.HCM ghi nhận phản ánh của các tổ chức hành nghề đấu giá về việc không tìm thấy tính năng đăng tải, công bố nội dung này trên cổng.

Ngoài ra, hệ thống vẫn xảy ra tình trạng lỗi kết nối, lỗi hệ thống; thông tin cập nhật chưa chính xác, kịp thời. Một số chức năng như đăng báo cáo số vụ việc đấu giá phục vụ lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá còn chưa ổn định, khó tìm kiếm; việc đăng tải các tệp tin dung lượng lớn mất nhiều thời gian.

Phần mềm quản lý lĩnh vực đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp cũng được phản ánh vận hành chưa ổn định, gây khó khăn trong tra cứu, cập nhật dữ liệu các tổ chức hành nghề đấu giá.

G ẶP NHIỀU KHÓ KHĂN KHI NIÊM YẾT Ở XÃ

Một nội dung khác được đề xuất là bãi bỏ việc niêm yết đối với tài sản là bất động sản tại UBND cấp xã nơi có tài sản đấu giá, theo quy định tại khoản 1 điều 35 luật Đấu giá tài sản. Thay vì thực hiện niêm yết thì luật chỉ nên yêu cầu các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản là bất động sản phải gửi văn bản đính kèm thông báo, quy chế cuộc đấu giá đến UBND cấp xã biết để thực hiện chức trách, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Bởi theo nhận định, việc niêm yết ở xã còn có nhiều bất cập. Theo khoản 3 điều 35 luật Đấu giá tài sản, đối với việc niêm yết bất động sản tại UBND cấp xã, tổ chức hành nghề đấu giá có thể lựa chọn một trong hai hình thức: lưu tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết hoặc lập văn bản có xác nhận của UBND cấp xã. Hiện nay, "giấy xác nhận niêm yết" được thực hiện theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 19 năm 2024 của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Hào, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, trên thực tế, việc xác nhận niêm yết tại các UBND cấp xã chưa thống nhất. Có nơi xác nhận theo mẫu và trả ngay, nhưng cũng có nơi chỉ xác nhận khi hết thời hạn niêm yết, buộc tổ chức đấu giá phải quay lại nhận giấy, làm tăng chi phí và thời gian, nhất là trong bối cảnh sáp nhập, tổ chức lại đơn vị hành chính.

Ông Hào đề xuất trường hợp vẫn giữ nguyên quy định hiện hành thì đề nghị sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, hoặc có chế tài phù hợp để việc niêm yết tại UBND cấp xã trở nên thiết thực, hiệu quả, thống nhất; đồng thời tiết kiệm công sức cho tổ chức đấu giá và chi phí cho người có tài sản.

Sở Tư pháp TP.HCM cũng cho rằng thẩm quyền xác nhận việc niêm yết, kết thúc niêm yết hiện chưa thống nhất; có nơi UBND cấp xã thực hiện xác nhận, có nơi trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện.

Trong khi đó tại một số địa phương, UBND cấp xã và trung tâm phục vụ hành chính công không cùng địa điểm, cách xa nhau, hoặc tổ chức đấu giá phải lấy số, xếp hàng như thực hiện thủ tục hành chính, gây thêm khó khăn trong quá trình thực hiện.