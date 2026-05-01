Dự án vi phạm đất đai không bị tháo dỡ nếu phù hợp quy hoạch

Đình Sơn
Đình Sơn
01/05/2026 09:07 GMT+7

Đó là quy định tại Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội ban hành ngày 24.4.2026 và có hiệu lực từ 1.5.2026 quy định cơ chế đặc thù xử lý vi phạm và tháo gỡ dự án đất đai tồn đọng.

Cụ thể, theo Nghị quyết 29/2026, từ ngày 1.5.2026, đối với các dự án vi phạm mục đích sử dụng đất nhưng vẫn phù hợp với quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền được điều chỉnh mục tiêu dự án và cho phép tiếp tục thực hiện.

Trong trường hợp này, nhà đầu tư vẫn bị xử phạt hành chính và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai phát sinh nếu có. Tuy nhiên, không bị buộc tháo dỡ công trình đã xây dựng nếu công trình phù hợp quy hoạch và không phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 1.5.2026, các dự án vi phạm đất đai không bị tháo dỡ, tiếp tục được xây dựng nếu phù hợp quy hoạch

Bên cạnh đó, theo điều 11 Nghị quyết 29/2026 cũng quy định, từ ngày 1.5.2026, các dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) không đúng quy định sẽ được rà soát để xử lý theo hai hướng.

Nếu dự án phù hợp với quy hoạch đất ở, cơ quan có thẩm quyền xác định lại nghĩa vụ tài chính theo chính sách và giá đất tại thời điểm điều chỉnh, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính trước khi điều chỉnh mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Trường hợp dự án không phù hợp với quy hoạch đất ở thì được điều chỉnh sang đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định pháp luật, tính từ thời điểm cấp phép xây dựng hoặc thời điểm bắt đầu xây dựng công trình.

Năm 2026 sẽ có 61.200 căn nhà được gỡ vướng, cấp sổ hồng

Năm 2026 sẽ có 61.200 căn nhà được gỡ vướng, cấp sổ hồng

Năm 2026, Tổ công tác 1645 cho biết sẽ phấn đấu giải quyết cấp sổ hồng cho 61.200 căn nhà, trên tổng số khoảng 68.000 hồ sơ.

