TP.HCM mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Australia

Đỗ Trường
19/05/2026 11:22 GMT+7

Sáng 19.5, UBND TP.HCM phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình Gặp gỡ Australia tại phường Bình Dương (TP.HCM). Đây là vùng lõi đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển, đổi mới sáng tạo.

Chương trình Gặp gỡ Australia 2026 (Meet Australia 2026) diễn ra với sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học của Việt Nam và Australia.

Lãnh đạo T.Ư và TP.HCM, Đại sứ Australia tham dự chương trình

Meet Australia 2026 là diễn đàn kết nối quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết Australia hiện là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại Việt Nam, dư địa hợp tác còn rất lớn so với tiềm năng thực tế của hai nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình

Hiện có hơn 37.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia. Kim ngạch thương mại hai nước đã đạt trên 15 tỉ USD, hướng tới mục tiêu 20 tỉ USD.

"Chúng tôi mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam không chỉ với vai trò nhà đầu tư tài chính, mà còn là đối tác chiến lược cùng tham gia xây dựng hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao", ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM

Đối với TP.HCM, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết Australia là một đối tác quan trọng, gần gũi và giàu tiềm năng. TP.HCM cũng đã duy trì hợp tác hiệu quả với nhiều bang, vùng lãnh thổ của Australia như New South Wales, Victoria, Queensland, vùng lãnh thổ Bắc Australia…

"TP.HCM không chỉ mong muốn thu hút đầu tư, mà còn mong muốn cùng các đối tác Australia kiến tạo hệ sinh thái hợp tác dài hạn, biến tầm nhìn thành các chương trình, dự án và giá trị phát triển cụ thể cho cả hai bên", ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex tham gia Meet Australia 2026

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Meet Australia 2026, ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex, cho biết Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ) đang nổi lên như một cực tăng trưởng chiến lược mới của siêu đô thị TP.HCM mở rộng, đóng vai trò hạt nhân cho quá trình chuyển đổi mô hình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ gia công sang đổi mới sáng tạo và công nghệ cao.

"Becamex đang đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, bao gồm các khu công nghiệp khoa học công nghệ, công viên đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh và hạ tầng logistics xanh. Các dự án cần đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về ESG, hướng đến thu hút đầu tư công nghệ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực điện - điện tử, bán dẫn và sản xuất tiên tiến", ông Nguyễn Hoàn Vũ cho hay.

Đại sứ Australia và đại diện các doanh nghiệp Australia tham gia chương trình

Tại chương trình, các doanh nghiệp hai nước và TP.HCM cũng tham gia các buổi thảo luận tìm ra những giải pháp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; năng lượng xanh, phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao…

Tập đoàn Becamex tiên phong phát triển hệ sinh thái khu công nghiệp xanh

Chiều 31.3, tại phường Bình Dương (TP.HCM), Công ty cổ phần Becamex Bình Định (trực thuộc Tập đoàn Becamex) phối hợp tổ chức hội thảo về chiến lược, lộ trình thực hiện bộ tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).

