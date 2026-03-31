Tập đoàn Becamex tiên phong phát triển hệ sinh thái khu công nghiệp xanh

Đến dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai; ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lăng, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Becamex Bình Định)..., cùng các chuyên gia đầu ngành, các nhà hoạch định chiến lược và đại diện các doanh nghiệp sản xuất tại TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Houselink, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn quan trọng: hoặc tiếp tục cách làm cũ và đối mặt với rủi ro lớn, hoặc chuyển mình nhanh chóng để trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư sản xuất xanh và bền vững.

Các đại biểu tham dự hội thảo về ESG tại phường Bình Dương (TP.HCM) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng theo ông Nguyễn Thành Long, hiện nay không chỉ riêng EU, mà nhiều quốc gia khác như Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng đang siết chặt quy định về carbon.

"Đặc biệt, các tập đoàn lớn như Apple, Samsung, Nike, Unilever… đều đã đưa ra yêu cầu bắt buộc tất cả nhà cung cấp phải công bố dấu chân carbon và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ESG. Nếu không đáp ứng, doanh nghiệp sẽ dần mất đơn hàng, khó tiếp cận vốn xanh và thậm chí bị đẩy ra khỏi chuỗi cung ứng…", ông Nguyễn Thành Long khẳng định.

Tiến sĩ Lý Duy Khiêm, Giám đốc Trung tâm Điều hành thông minh, Tập đoàn Becamex trình bày về hệ sinh thái khu công nghiệp xanh ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Văn Lăng, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Becamex Bình Định, hiện Becamex VSIP Bình Định không chỉ xây dựng một khu công nghiệp đơn thuần với hạ tầng kỹ thuật hiện đại mà kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, nơi mà sự phát triển kinh tế luôn song hành với trách nhiệm môi trường và xã hội.

"Các doanh nghiệp cần một môi trường hỗ trợ tối đa về ESG và chuyển đổi số. Chính vì vậy, Becamex VSIP Bình Định đang nỗ lực, đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo và quản lý carbon ngay từ khâu quy hoạch, giúp nhà đầu tư giảm thiểu dấu chân carbon một cách chủ động", ông Nguyễn Văn Lăng cho hay.

Tại hội thảo, tiến sĩ Lý Duy Khiêm, Giám đốc Trung tâm Điều hành thông minh, Tập đoàn Becamex, cũng trình bày về hệ sinh thái khu công nghiệp xanh - nền tảng bền vững cho nhà đầu tư và động lực cộng hưởng cho lộ trình ESG và Net Zero mà Becamex Group đang tiên phong thực hiện.

Ông TJ Yoon, Giám đốc kinh doanh toàn cầu Công ty Glassdome, trình bày về xây dựng lợi thế cạnh tranh

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng tại hội thảo, ông TJ Yoon, Giám đốc kinh doanh toàn cầu Công ty Glassdome, trình bày về xây dựng lợi thế cạnh tranh dựa trên dữ liệu nhằm đáp ứng yêu cầu minh bạch phát thải trong chuỗi cung ứng - nền tảng cho lộ trình giảm phát thải bền vững hướng tới Net Zero…

Ông Hồ Ngọc Thiên Khải, quản lý khách hàng chiến lược LRQA Việt Nam, trình bày về lộ trình ESG và định vị doanh nghiệp; phân tích các quy định mới nhất của EU liên quan đến rào cản thương mại xanh và xu hướng mới…

Dịp này, Công ty cổ phần Houselink, Công ty cổ phần Becamex Bình Định và Công ty Glassdome cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về hỗ trợ các nhà đầu tư tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản trị ESG hiệu quả.