Chỉ số kinh tế, xã hội có lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Ngày 27.3, Ban Quản lý các khu chế xuất (KCX) và công nghiệp (CN) TP.HCM cùng Cơ quan hợp tác Nhật Bản (JICA) đồng chủ trì hội thảo "Tăng cường cộng sinh công nghiệp" tại khu công nghiệp (KCN) chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước, thu hút gần 10 chuyên gia, doanh nghiệp trong KCN tham dự.

KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận KCN sinh thái ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Viết Phúc, Phó trưởng ban Quản lý các KCX và CN TP.HCM (HEPZA), cho biết hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng KCN kiểu mẫu, KCN thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành KCN tại TP.HCM.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Nhật Bản và JICA tài trợ đã chính thức khởi động từ tháng 10.2023 với thời hạn 4 năm. Thông qua sự phối hợp giữa HEPZA và JICA, các buổi hội thảo về cộng sinh công nghiệp đã được tổ chức định kỳ 3 lần mỗi năm vào các năm 2024 và 2025.

Ông Kazama, đại diện cho Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ (chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3) cho hay Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ đã nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận KCN sinh thái đối với dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3".

Để được công nhận là KCN sinh thái, các chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp trong KCN phải đáp ứng nhiều quy định tại Nghị định số 35/2022 của Chính phủ.

Trong thời gian qua, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 triển khai các hoạt động nhằm đáp ứng 23 chỉ số được quy định trong Nghị định 35/2022 của Chính phủ, bao gồm: cộng sinh công nghiệp, áp dụng năng lượng tái tạo và giảm thiểu bùn thải.

Ông Kazama thông tin thêm, hồ sơ của KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đang được các bộ, ngành thẩm định, rất có khả năng đây sẽ trở thành KCN đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công nhận danh hiệu KCN sinh thái trong đầu năm 2026.

Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp đã tập trung thảo luận về cải thiện hiệu suất kinh tế - xã hội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong KCN.

Theo chuyên gia của JICA, công ty và KCN có dữ liệu kinh tế và xã hội đã được xác thực sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Khi một bên mua hàng chịu sự điều chỉnh của CSRD yêu cầu dữ liệu về phát thải và lao động, việc các dữ liệu này đã được xác thực thông qua KCN sinh thái chính là sự khác biệt giữa việc trở thành nhà cung cấp ưu tiên và việc trở thành một vấn đề về tuân thủ.

Chuyên gia JICA nhấn mạnh, các chỉ số xã hội và kinh tế không phải là những ô cần đánh dấu để đối phó việc tuân thủ. Chúng tạo ra một chu trình tự củng cố về năng lực cạnh tranh.

Theo đó, doanh nghiệp có chỉ số xã hội sẽ thu hút và giữ chân lao động lành nghề, giảm chi phí do thay thế nhân sự, năng suất cao hơn.

Doanh nghiệp có chỉ số xã hội thì hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp cho phép chia sẻ chi phí, mua sắm chung và dịch vụ dùng chung, giảm chi phí quản lý cho doanh nghiệp thứ cấp đồng thời tăng cường sử dụng dịch vụ KCN. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp dịch vụ trong KCN tạo ra một hệ sinh thái tại chỗ phong phú hơn, thuận tiện hơn, ít phụ thuộc vào nhà cung cấp ở xa…

Các chuyên gia JICA cho biết thêm, có 3 lợi ích mà chứng nhận mang lại, đó là chi phí đầu tư, cơ sở lực lượng và lao động, nhận dạng chuỗi cung ứng. Cụ thể, tỷ lệ luân chuyển nhân viên thấp hơn đồng nghĩa với chi phí tuyển dụng thấp hơn. Đào tạo tốt hơn dẫn đến năng suất cao hơn. Việc tăng cường thu mua nội địa giúp rút ngắn chuỗi cung ứng và giảm chi phí hậu cần.

Hạ tầng đào tạo dùng chung bao gồm ngoại ngữ, kỹ năng kỹ thuật và an toàn trở nên có chi phí hợp lý và chất lượng cao khi được triển khai cho 10 - 15 doanh nghiệp thuê. Tỷ lệ tuyển dụng lao động địa phương cao hơn và tỷ lệ nghỉ việc thấp hơn không chỉ là những con số tích cực, mà còn chính là một hình thức quảng bá tuyển dụng. Cộng đồng địa phương luôn biết nhà máy nào đối xử tốt với người lao động.