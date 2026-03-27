Thời sự

Ông Vũ Đăng Khuê làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương

Đỗ Trường - NI NA
27/03/2026 16:44 GMT+7

Chiều 27.3, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương tổ chức đại hội bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trong đó ông Vũ Đăng Khuê, Giám đốc Công ty cổ phần Long Dương Group được bầu làm Chủ tịch hội.

Tham dự đại hội, lễ ra mắt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương (nhiệm kỳ 2026 - 2028, trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM) có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM; lãnh đạo các phường Bình Dương, Bến Cát… cùng đại diện hơn 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía bắc TP.HCM (Bình Dương trước đây).

Ông Vũ Đăng Khuê làm Chủ tịch hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương - Ảnh 1.

Lãnh đạo HĐND TP.HCM và các phường Bình Dương, Bến Cát cùng nhiều doanh nghiệp tham dự đại hội

ẢNH: NI NA

Đại hội đã công bố danh sách bầu và ra mắt Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương gồm 22 ủy viên, trong đó có 11 ủy viên Ban Thường vụ.

Ông Vũ Đăng Khuê làm Chủ tịch hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương - Ảnh 2.

Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương

ẢNH: NI NA

11 ủy viên Ban Thường vụ, gồm: ông Vũ Đăng Khuê, Công ty cổ phần Long Dương Group (Chủ tịch); ông Trần Văn Dũng, Công ty TNHH Phúc Bảo An Holdings (Phó chủ tịch Thường trực); ông Lê Văn Hà, Công ty TNHH NKH Group (Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký). Các Phó chủ tịch gồm: ông Chu Khắc Thịnh, Công ty TNHH TM - DV Phong Phú Phát; ông Huỳnh Văn Bình, Tập đoàn Huỳnh Gia; ông Nguyễn Thế Thiện, Công ty TNHH Luật Bình Dương Group; ông Nguyễn Chính Hải, Công ty TNHH DV TM XD An Hà, khách sạn Hoàng Cung và bà Lê Thị Minh, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Lê Minh. Và 3 ủy viên gồm: ông Nguyễn Văn Hoành, Công ty CP SIPC Group; ông Lê Văn Quang, Công ty TNHH Tư vấn EcoESG (Trưởng ban Kiểm tra) và bà Lê Thị Hạnh, Công ty cổ phần AL VERA Group.

Ông Vũ Đăng Khuê làm Chủ tịch hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương - Ảnh 3.

Ông Vũ Đăng Khuê, Giám đốc Công ty cổ phần Long Dương Group được bầu làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương

ẢNH: NI NA

Hình thành chuỗi cung ứng giao thương, kết nối

Theo nghị quyết đại hội, trong nhiệm kỳ 2026 – 2028, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương sẽ phát triển từ 300 – 500 hội viên chính thức, trong đó có 50 doanh nghiệp nòng cốt; xây dựng phát triển các nhóm ngành hoạt động thực chất; tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hình thành các chuỗi cung ứng giao thương, kết nối…

Cụ thể, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp liên kết, kết nối giao thương; thiết lập cơ chế kết nối hội viên theo chuỗi giá trị, thúc đẩy hợp tác nội khối, tạo môi trường giao thương minh bạch, hiệu quả.

Ông Vũ Đăng Khuê làm Chủ tịch hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương - Ảnh 4.

Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương ra nghị quyết với quyết tâm cao thực hiện các mục tiêu đề ra

ẢNH: NI NA

Song song đó là nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; tổ chức đào tạo về quản trị, tài chính, pháp lý, chuyển đổi số, khuyến khích doanh nghiệp chuẩn hóa hệ thống vận hành; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các hội viên.

Đồng thời, thúc đẩy hội nhập và mở rộng thị trường; kết nối với các hiệp hội, tổ chức trong và ngoài nước, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng; xây dựng chuẩn mực và văn hóa hợp tác; ban hành bộ nguyên tắc hợp tác nội khối, đề cao tính "minh bạch – uy tín – trách nhiệm", từng bước hình thành chuẩn doanh nghiệp…

Công chứng viên Nguyễn Văn Hòa được bầu làm Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM

Sau khi hợp nhất, Hội Công chứng viên TP.HCM có 680 hội viên đăng ký hành nghề trong 196 tổ chức hành nghề công chứng.

Ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội Thừa phát lại TP.HCM

PGS-TS Nguyễn Thanh Vân làm Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Hội doanh nghiệp chủ tịch Bình Dương TP.HCM doanh nghiệp nhỏ và vừa Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

