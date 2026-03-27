Ông Vũ Đăng Khuê làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương

Tham dự đại hội, lễ ra mắt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương (nhiệm kỳ 2026 - 2028, trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM) có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM; lãnh đạo các phường Bình Dương, Bến Cát… cùng đại diện hơn 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía bắc TP.HCM (Bình Dương trước đây).

Đại hội đã công bố danh sách bầu và ra mắt Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương gồm 22 ủy viên, trong đó có 11 ủy viên Ban Thường vụ.

11 ủy viên Ban Thường vụ, gồm: ông Vũ Đăng Khuê, Công ty cổ phần Long Dương Group (Chủ tịch); ông Trần Văn Dũng, Công ty TNHH Phúc Bảo An Holdings (Phó chủ tịch Thường trực); ông Lê Văn Hà, Công ty TNHH NKH Group (Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký). Các Phó chủ tịch gồm: ông Chu Khắc Thịnh, Công ty TNHH TM - DV Phong Phú Phát; ông Huỳnh Văn Bình, Tập đoàn Huỳnh Gia; ông Nguyễn Thế Thiện, Công ty TNHH Luật Bình Dương Group; ông Nguyễn Chính Hải, Công ty TNHH DV TM XD An Hà, khách sạn Hoàng Cung và bà Lê Thị Minh, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Lê Minh. Và 3 ủy viên gồm: ông Nguyễn Văn Hoành, Công ty CP SIPC Group; ông Lê Văn Quang, Công ty TNHH Tư vấn EcoESG (Trưởng ban Kiểm tra) và bà Lê Thị Hạnh, Công ty cổ phần AL VERA Group.

Hình thành chuỗi cung ứng giao thương, kết nối

Theo nghị quyết đại hội, trong nhiệm kỳ 2026 – 2028, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương sẽ phát triển từ 300 – 500 hội viên chính thức, trong đó có 50 doanh nghiệp nòng cốt; xây dựng phát triển các nhóm ngành hoạt động thực chất; tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hình thành các chuỗi cung ứng giao thương, kết nối…

Cụ thể, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp liên kết, kết nối giao thương; thiết lập cơ chế kết nối hội viên theo chuỗi giá trị, thúc đẩy hợp tác nội khối, tạo môi trường giao thương minh bạch, hiệu quả.

Song song đó là nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; tổ chức đào tạo về quản trị, tài chính, pháp lý, chuyển đổi số, khuyến khích doanh nghiệp chuẩn hóa hệ thống vận hành; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các hội viên.

Đồng thời, thúc đẩy hội nhập và mở rộng thị trường; kết nối với các hiệp hội, tổ chức trong và ngoài nước, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng; xây dựng chuẩn mực và văn hóa hợp tác; ban hành bộ nguyên tắc hợp tác nội khối, đề cao tính "minh bạch – uy tín – trách nhiệm", từng bước hình thành chuẩn doanh nghiệp…