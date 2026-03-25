Đời sống

Phú An - 'ngân hàng tre' lớn nhất Việt Nam, xanh mát giữa vùng công nghiệp

Ni Na - Đỗ Trường
25/03/2026 05:30 GMT+7

Khu bảo tồn tre Phú An (TP.HCM) được xem là 'ngân hàng tre' lớn nhất Việt Nam, mang đến không gian xanh mát, yên tĩnh giữa vùng công nghiệp.

Khi tìm về khu bảo tồn tre Phú An (xã Bến Cát, TP.HCM), dễ dàng bắt gặp một không gian xanh mát, gần như tách biệt khỏi nhịp sống ở thủ phủ công nghiệp Bình Dương cũ. Những bụi tre mọc san sát, thân cao vút, thẳng tắp, đan xen tạo thành những vòm cong tự nhiên như những mái che phủ kín lối đi. Không gian ở đây mang một vẻ yên bình hiếm có, tĩnh lặng đến mức khiến người ta bước chậm lại.

"Ngân hàng tre" lớn nhất Việt Nam

Cuối những năm 1990, khi đô thị hóa lan nhanh khắp miền Nam, nhiều vùng tre truyền thống dần thu hẹp hoặc biến mất. Từ nỗi lo đó, một dự án đặc biệt ra đời - khu bảo tồn tre Phú An.

Lối vào khu bảo tồn tre Phú An

Thành lập từ năm 1999, mục tiêu của khu bảo tồn tre không chỉ là trồng cây, mà còn lưu giữ các giống tre quý hiếm từ khắp cả nước. Ngày nay, nơi này đã trở thành "ngân hàng tre" lớn nhất Việt Nam và là một trong những khu bảo tồn tre quy mô lớn hiếm hoi ở Đông Nam Á.

Bước vào khuôn viên, điều dễ nhận thấy nhất là sự đa dạng sinh học. Không phải một rừng tre đơn điệu, mỗi khu vực đều mang dáng vẻ riêng: có loài thân cao vút, thẳng tắp; có loài thấp, bụi dày; có loài thân vàng óng, có loài xanh đậm.

Các loại tre được trồng theo luồng để dễ chăm sóc

Hiện tại, khu bảo tồn tre Phú An lưu giữ khoảng 1.500 bụi tre, hơn 300 mẫu tre, trúc, nứa, đại diện gần 90% giống tre ở Việt Nam. Trong đó, có nhiều loại quý hiếm và ứng dụng cao trong thực tế như tép nứa, tre vuông, tre mỡ, tre gai, vàng sọc, mai, mạy muồi, luồng, vầu, Bambusa…

Mục tiêu phát triển khu bảo tồn tre Phú An là tập trung nghiên cứu khoa học liên quan đến việc sưu tập và bảo tồn các giống tre, đồng thời khai thác tiềm năng của tre để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ngoài ra, dự án còn hướng tới nâng cao giá trị và vai trò của tre Việt Nam trong các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, kết hợp bảo tồn thiên nhiên với phát triển bền vững.

Nhà trưng bày các sản phẩm từ tre của khu bảo tồn tre Phú An

Hàng năm, khu bảo tồn tre Phú An đón tiếp gần 30.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, học tập, nghiên cứu về công tác bảo tồn tre xanh Việt Nam. Đây cũng là nơi cung ứng cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng tre, cây cảnh cho các trường học, cơ quan, doanh trại quân đội, góp phần cải thiện môi trường và tạo mảng xanh trên địa bàn xã Bến Cát.

Điểm đến "du lịch chậm" giữa thủ phủ công nghiệp

Khác với nhiều khu du lịch sinh thái được đầu tư bài bản theo hướng dịch vụ, khu bảo tồn tre Phú An vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc và giản dị. Không có nhiều hoạt động giải trí hay tiện ích thương mại, nơi đây phù hợp với những ai tìm kiếm không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên.

Không gian yên bình, tĩnh lặng để du khách tìm về thiên nhiên

Điểm nhấn của khu bảo tồn là những con đường tre uốn lượn, nơi du khách có thể đi dạo, hít thở không khí trong lành và tận hưởng nhịp sống chậm rãi giữa rừng tre xanh mát. Những hàng tre cao vút đan xen, tạo thành mái vòm tự nhiên phủ bóng khắp lối đi. Với khoảng cách di chuyển không quá xa, khu bảo tồn tre Phú An trở thành điểm đến lý tưởng cho các chuyến đi ngắn trong ngày, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Cầu tre mộc mạc giữa rừng xanh

Ngoài cảnh quan, nơi đây còn có các ngôi nhà tre độc đáo được xây dựng phục vụ quay phim và trải nghiệm văn hóa. Nhiều bộ phim cổ tích, phim thiếu nhi và các dự án quảng bá du lịch đã chọn nơi này làm bối cảnh, đưa hình ảnh tre Việt Nam đến gần hơn với công chúng. Dọc các lối đi, những sản phẩm làm từ tre như đồ thủ công mỹ nghệ, bàn ghế nhỏ, các vật dụng trang trí được bố trí khéo léo.

Những ngôi nhà tre được dựng lên để phục vụ quay phim và trải nghiệm văn hoá

Nhiều bạn trẻ không ngại đi hàng chục km để tham quan và chụp ảnh. Bạn Nguyễn Thị Diễm Thúy (21 tuổi) chạy xe khoảng 30 km từ phường Dĩ An để đến khu bảo tồn tre Phú An. "Các cung đường tre ở đây rất đẹp, hơn cả kỳ vọng của mình. Hơn 1 giờ ngồi xe máy lên đây thật xứng đáng", bạn Thuý chia sẻ.

Không gian tĩnh lặng, xanh mát và gần gũi thiên nhiên đã biến Khu bảo tồn tre Phú An trở thành một điểm "du lịch chậm" lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên và văn hóa Việt.

Độc lạ: Sân vận động bằng tre có sức chứa 1.500 chỗ ngồi

Sân bóng chuyền được làm từ hơn 700 cây tre và các cọc bê tông, có thể chứa 1.500 chỗ ngồi ở xã Nhân Hòa (Nghệ An) để phục vụ lễ hội Hoa Gạo đang gây 'bão' trên mạng vì rất bắt mắt.

