Độc lạ: Sân vận động bằng tre có sức chứa 1.500 chỗ ngồi

Ngày 20.3, ông Nguyễn Văn Quế, Phó chủ tịch UBND xã Nhân Hòa (Nghệ An), cho biết khán đài sân vận động bóng chuyền bằng tre phục vụ lễ hội Hoa Gạo của xã này đã hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Theo ông Quế, sân bóng chuyền này được làm từ 700 cây tre già dài 8 - 9 m và 53 cọc bê tông cao từ 2 - 4,5 m để làm trụ đỡ khán đài.

Khán đài sân vận động được làm bằng tre ẢNH: BẢO HỘ

Sân có hình bầu dục, các khán đài xung quanh được bố trí 4 hàng ghế bằng tre, có sức chứa khoảng 1.500 người. Ban tổ chức bố trí 12 thang dẫn lên khán đài.

"Trước đây, xã cũ khi chưa sáp nhập cũng đã làm khán đài bằng tre, nhưng quy mô nhỏ. Năm nay, lễ hội được tổ chức quy mô lớn hơn vì kết hợp với kỳ đại hội thể dục thể thao nên chúng tôi làm sân bóng lớn hơn để đáp ứng nhu cầu của người dân. Trước khi làm, chúng tôi có nhờ kỹ sư tư vấn kỹ thuật để đảm bảo an toàn. Các khán đài xung quanh sân được làm bằng các trụ bê tông, mỗi trụ cách nhau 2 m nên đảm bảo độ chịu lực", ông Quế nói.

Ngoài ra, khu vực phía dưới khán đài, bên ngoài sân bóng có thể chứa thêm 1.000 chỗ ngồi. Công trình này được sự hỗ trợ của người dân, vật liệu tre khai thác tại địa phương nên chi phí không lớn.

Lễ hội Hoa Gạo được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 3.2024 tại xã Tam Sơn (cũ) khi cây gạo đồng loạt ra hoa, nhằm tôn vinh hàng chục cây gạo cổ thụ hơn 100 tuổi mọc bên bờ sông Lam.

Các trụ đỡ khán đài bằng bê tông ẢNH: T.LỘC

Khán dài được lát bằng tre ẢNH: T.LỘC

Thang dẫn lên khán đài ẢNH: T.LỘC





Ông Quế cũng cho hay, lễ hội Hoa Gạo năm nay được tổ chức sau khi sáp nhập xã và gắn với đại hội thể dục thể thao của xã nên được tổ chức quy mô lớn hơn so với các năm trước.

Công tác chuẩn bị khán đài, khuôn viên, sân bãi được lên kế hoạch triển khai từ tháng 8.2025. Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: đua thuyền, bóng chuyền nam - nữ, kéo co, bắn nỏ, biểu diễn nghệ thuật...

Trong đó, giải bóng chuyền là một trong những hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân trong vùng. Trong 2 mùa lễ hội trước đó, ban tổ chức đã dựng khán đài tre nhưng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của người dân, nên năm nay, khán đài được mở rộng.

Sân vận động vào ban ngày... ẢNH: CTV

...và về đêm ẢNH: CTV

Năm nay, giải thu hút 9 đội bóng chuyền nam của các xã và 13 đội bóng chuyền nữ thuộc 13 thôn trong xã Nhân Hòa tham gia tranh tài. Đặc biệt, giải đấu năm nay cho phép mỗi đội sử dụng tối đa 2 "ngoại binh", có thể là cầu thủ chuyên nghiệp, giải khởi tranh từ ngày 20.3.

Lễ hội Hoa Gạo sẽ được UBND xã Nhân Hòa tổ chức hằng năm. Trong đó, 4 năm một lần, lễ hội kết hợp với đại hội thể dục thể thao của địa phương.

Ông Quế cũng cho biết, dự kiến khán giả đến lễ hội năm nay sẽ rất đông nên ban tổ chức đã phân công lực lượng an ninh, bảo vệ đảm bảo không để số lượng người quá đông trên các khán đài bằng tre, để đảm bảo an toàn.