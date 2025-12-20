Ngày 20.12, Hội Công chứng viên TP.HCM đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công chứng viên Nguyễn Văn Hòa được bầu làm Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM ẢNH: CTV

Hội Công chứng viên TP.HCM là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được UBND TP.HCM cho phép hợp nhất từ 3 Hội Công chứng viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM.

Sau khi hợp nhất, Hội Công chứng viên TP.HCM có 680 hội viên đăng ký hành nghề trong 196 tổ chức hành nghề công chứng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 15 công chứng viên. Trong đó, công chứng viên Nguyễn Văn Hòa (Trưởng phòng Công chứng số 3) được bầu làm Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM.

Theo Hội Công chứng viên TP.HCM, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, hoạt động công chứng dự kiến có nhiều sự thay đổi, cụ thể các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng sẽ tiếp tục được sửa đổi (luật Đất đai, luật Công chứng, luật Nhà ở, luật Kinh doanh...). Công chứng điện tử sẽ được triển khai sâu rộng và kết nối liên thông với các ngành khác nhau.

Những chủ trương, chính sách văn bản pháp luật nêu trên không những tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung mà còn tác động rất lớn đến hoạt động công chứng. Trước những sự thay đổi trên, để nghề công chứng phát triển ổn định, bền vững, đòi hỏi mỗi công chứng viên phải nghiêm túc, có trách nhiệm với nghề.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm đối với ban chấp hành mới. Cụ thể, củng cố và mở rộng hội phải gắn với phát triển hội viên để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Sử dụng hiệu quả chức năng phản biện xã hội, phản biện chính sách, không chỉ dừng lại ở các chính sách liên quan đến công chứng mà cần mở rộng sang các quy định pháp luật về nội dung và hình thức. Đổi mới phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong điều lệ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thơ, Phó chủ tịch điều hành Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam đề nghị trong thời gian tới Hội Công chứng viên TP.HCM sẽ là đầu tàu trong chuyển đổi số, tiên phong triển khai công chứng điện tử, liên thông dữ liệu với các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính công.