Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công chứng viên Nguyễn Văn Hòa được bầu làm Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM

Nguyễn Long
Nguyễn Long
20/12/2025 19:02 GMT+7

Sau khi hợp nhất, Hội Công chứng viên TP.HCM có 680 hội viên đăng ký hành nghề trong 196 tổ chức hành nghề công chứng.

Ngày 20.12, Hội Công chứng viên TP.HCM đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công chứng viên Nguyễn Văn hòa trở thành Chủ tịch Hội Công chứng TP . HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Công chứng viên Nguyễn Văn Hòa được bầu làm Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM

ẢNH: CTV

Hội Công chứng viên TP.HCM là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được UBND TP.HCM cho phép hợp nhất từ 3 Hội Công chứng viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM.

Sau khi hợp nhất, Hội Công chứng viên TP.HCM có 680 hội viên đăng ký hành nghề trong 196 tổ chức hành nghề công chứng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 15 công chứng viên. Trong đó, công chứng viên Nguyễn Văn Hòa (Trưởng phòng Công chứng số 3) được bầu làm Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM.

Theo Hội Công chứng viên TP.HCM, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, hoạt động công chứng dự kiến có nhiều sự thay đổi, cụ thể các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng sẽ tiếp tục được sửa đổi (luật Đất đai, luật Công chứng, luật Nhà ở, luật Kinh doanh...). Công chứng điện tử sẽ được triển khai sâu rộng và kết nối liên thông với các ngành khác nhau.

Những chủ trương, chính sách văn bản pháp luật nêu trên không những tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung mà còn tác động rất lớn đến hoạt động công chứng. Trước những sự thay đổi trên, để nghề công chứng phát triển ổn định, bền vững, đòi hỏi mỗi công chứng viên phải nghiêm túc, có trách nhiệm với nghề.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm đối với ban chấp hành mới. Cụ thể, củng cố và mở rộng hội phải gắn với phát triển hội viên để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Sử dụng hiệu quả chức năng phản biện xã hội, phản biện chính sách, không chỉ dừng lại ở các chính sách liên quan đến công chứng mà cần mở rộng sang các quy định pháp luật về nội dung và hình thức. Đổi mới phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong điều lệ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thơ, Phó chủ tịch điều hành Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam đề nghị trong thời gian tới Hội Công chứng viên TP.HCM sẽ là đầu tàu trong chuyển đổi số, tiên phong triển khai công chứng điện tử, liên thông dữ liệu với các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính công.

Tin liên quan

Những công trình trọng điểm của VRG chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Những công trình trọng điểm của VRG chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều công trình, dự án có quy mô lớn, ý nghĩa chiến lược và giá trị lan tỏa sâu rộng.

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội Hợp tác quốc tế chuyển đổi số Công chứng công chứng viên TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận