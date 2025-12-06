PGS-TS Nguyễn Thanh Vân làm Chủ tịch Hội phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM

Ngày 6.12, tại Đại hội nhiệm kỳ V (2025 - 2030) của Hội phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM (HSPAS), PGS-TS Nguyễn Thanh Vân (68 tuổi), Phó chủ tịch HSPAS đã được bầu làm chủ tịch hội này, thay thế PGS-TS Lê Hành. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một giai đoạn mới trong hoạt động của HSPAS mà còn khẳng định tầm quan trọng của phẫu thuật thẩm mỹ, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cùng với 6 phó chủ tịch, HSPAS hứa hẹn tiếp tục phát triển và đóng góp tích cực cho ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại TP.HCM và Việt Nam.

Phát biểu trên cương vị mới, PGS-TS Nguyễn Thanh Vân cam kết tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị mà HSPAS đã có. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ HSPAS, nâng cao tinh thần đoàn kết hội viên, đẩy mạnh hoạt động khoa học, đào tạo và trách nhiệm cộng đồng của hội. Ông tin tưởng hội sẽ tiếp tục phát triển và vươn xa hơn nữa.

Hội phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ và đẩy mạnh truyền thông sức khỏe cộng đồng và thẩm mỹ an toàn, đúng đắn ẢNH: T.V

PGS-TS Lê Hành là Chủ tịch HSPAS trong 18 năm qua (ông hiện cũng là Chủ tịch Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam). Ông cho biết, HSPAS những ngày đầu thành lập gần như là con số không: không có mô hình tham khảo, không có khung pháp lý rõ ràng. Nhưng chính sự tiến bộ của y học thẩm mỹ, nhu cầu làm đẹp của người dân… là động lực mạnh mẽ để hội phát triển. Từ vài thành viên, đến nay lên đến 300 thành viên chính thức và HSPAS có chỗ đứng vững vàng trong lĩnh vực thẩm mỹ quốc tế. Nhiều hội viên có nhiều báo cáo trong các hội nghị quốc tế với các chủ đề được đánh giá cao. Việt Nam còn là thành viên Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ quốc tế.

HSPAS đồng hành cùng ngành y tế xây dựng những tiêu chuẩn để cấp phép trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, thúc đẩy việc bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhân. Hội từng bước tạo ra tiếng nói chuyên môn trong hệ thống quản lý Nhà nước về lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo PGS-TS Lê Hành, thời gian qua ngành phẫu thuật thẩm mỹ ở Việt Nam cũng gặp những thách thức. Đó là việc định danh phẫu thuật thẩm mỹ trong hệ thống y tế. Vấn đề cạnh tranh không lành mạnh, hành nghề không phép, chạy theo xu hướng thẩm mỹ thiếu kiểm soát khiến hình ảnh của ngành bị ảnh hưởng. Sự thúc đẩy về kinh tế nhiều hơn chuyên môn cũng là một trong những khó khăn để phát triển đúng đắn ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Những vụ việc đáng tiếc xảy ra làm dư luận mất lòng tin vào lĩnh vực thẩm mỹ.

Trong hoàn cảnh đó, theo ông, vai trò của hội càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hội không đứng bên lề mà vào cuộc để chấn chỉnh, truyền thông minh bạch và xây dựng niềm tin.

Ông kỳ vọng ban chấp hành HSPAS mới có kế thừa những nhân tố cũ, kết hợp nhân tố mới đầy năng lực, nhiệt tình đóng góp xây dựng hội. Trong đó, củng cố, đào tạo chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo cơ hội học hỏi liên tục cho hội viên chính thức, khởi động một giai đoạn mới mang tính chiến lược. Đó là phát động phong trào nghiên cứu, báo cáo khoa học trong và ngoài nước. Tăng cường hợp tác quốc tế để bác sĩ Việt Nam qua đó đứng ngang hàng khu vực và thế giới.

"HSPAS đẩy mạnh truyền thông sức khỏe cộng đồng và thẩm mỹ an toàn, đúng đắn. Hoàn thiện khung pháp lý, góp tiếng nói xây dựng chính sách quản lý ngành. Xây dựng thế hệ bác sĩ kế thừa không chỉ giỏi tay về, mà còn vững vàng đạo đức và tầm nhìn", PGS-TS Lê Hành nói.