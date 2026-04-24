Giáo dục

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM bị hack Zalo phát tán tin nhắn lừa đảo mượn tiền

Đỗ Trường
24/04/2026 21:35 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thông báo về việc bị hack Zalo, lừa đảo mượn tiền.

Theo thông báo của ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện nay Zalo của ông đang bị kẻ xấu xâm nhập (hack) và sử dụng để thực hiện các hành vi trục lợi. Nhằm ngăn chặn rủi ro và bảo vệ quyền lợi của những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, ông Nguyễn Văn Phong mong mọi người cảnh giác với yêu cầu tài chính.

"Kẻ gian hiện đang sử dụng tài khoản này để nhắn tin vay mượn tiền, nhờ chuyển khoản hoặc yêu cầu các vấn đề liên quan đến tài chính. Đề nghị quý anh/chị vui lòng tuyệt đối không thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào", ông Nguyễn Văn Phong chia sẻ qua thông báo.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM bị hack Zalo phát tán tin nhắn lừa đảo mượn tiền- Ảnh 1.

Thông báo của ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về nguyên nhân bị hack Zalo, ông Nguyễn Văn Phong cho biết trước đó (ngày 22.4) ông Phong có nhấp vào 1 đường link từ Zalo giả mạo của một đồng nghiệp ở Cần Thơ gửi đến; khi nhấp vào thì bị mất quyền kiểm soát Zalo của mình.

Vì vậy ông Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị mọi người không nên truy cập cập vào đường link lạ: "Không nhấn vào các đường liên kết (link) hoặc tệp đính kèm được gửi từ tài khoản Zalo của thầy Phong cho đến khi có thông báo tài khoản đã được khôi phục", ông Phong cho hay.

Trước đó, vào ngày 23.4, PV Thanh Niên cũng nhận được tin nhắn từ Zalo của ông Phong với nội dung: "Có đủ 30 triệu không chuyển cho mượn tạm có việc/Sáng mai gửi lại được không?".

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM bị hack Zalo phát tán tin nhắn lừa đảo mượn tiền- Ảnh 2.

Tin nhắn mượn tiền của kẻ gian gửi từ Zalo của ông Nguyễn Văn Phong

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau đó, PV Thanh Niên trao đổi lại với ông Phong về nội dung tin nhắn thì được biết ông đang làm việc với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để khôi phục quyền kiểm soát Zalo của mình.

Đến chiều tối cùng ngày (24.4), ông Nguyễn Văn Phong cho biết đã kiểm soát lại được Zalo và chưa có trường hợp nào thông báo bị lừa gạt. Tuy nhiên, ông Phong cũng còn lo lắng và mong mọi người cảnh giác.

Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Sở GD-ĐT cảnh báo lừa đảo thông tin học sinh

Trưa nay (4.2), Sở GD-ĐT TP.HCM phát cảnh báo tình trạng lừa đảo phụ huynh học sinh trong thời gian thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin phục vụ cho tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
