Vụ 'bằng đại học nước ngoài không được công nhận': Sai sót hành chính hay lừa đảo?

N ẠN NHÂN CỦA NHỮNG CUỘC "LÙA GÀ"?

Mấy ngày qua, trên các báo và mạng xã hội lan tỏa thông tin nhiều học viên đã nhận bằng tốt nghiệp ĐH do ĐH Liverpool John Moores, Vương quốc Anh cấp, nhưng những văn bằng này không được Bộ GD-ĐT công nhận. Một nhóm người học liên quan cũng đã có đơn gửi cơ quan chức năng tố giác hành vi phạm pháp của Công ty TNHH Trường CĐ Thời trang London - Hà Nội.

Trong thông báo ngày 12.12, Trường LCDF nói mình chỉ “giới thiệu” học viên cho đối tác nước ngoài ẢNH: Q.H CHỤP MÀN HÌNH

Nhóm người học này cho biết theo quảng cáo của Học viện Thiết kế và Thời trang London, tên viết tắt là LCFS (được thành lập bởi Công ty TNHH Trường CĐ Thời trang London - Hà Nội), sau khi học xong chương trình đào tạo CĐ tại LCFS (sau này các học viên mới biết tên trên giấy tờ của trường là Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London, tên viết tắt là LCDF), nhóm học viên đã đăng ký học chuyển tiếp lên ĐH thêm 1 năm nữa. Nơi học là ngay "học viện" (địa chỉ 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội), bằng tốt nghiệp ĐH sẽ do đơn vị đối tác bên Anh cấp (cụ thể với nhóm học viên làm đơn tố giác là ĐH Liverpool John Moores). Học phí 1 năm chuyển tiếp là 289 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận bằng tốt nghiệp do ĐH Liverpool John Moores cấp (nhận tại Hà Nội thông qua LCFS), các học viên bàng hoàng khi biết văn bằng của mình không được Bộ GD-ĐT công nhận.

Trả lời bà Ng.Th.Q (một trong số các học viên có nhu cầu công nhận văn bằng), đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết trong hồ sơ Trường LCDF trả lời Bộ có nội dung đáng chú ý sau: Bà Ng.Th.Q đã theo học chương trình ĐH chuyên ngành thời trang: thiết kế và truyền thông của ĐH Liverpool John Moores theo hình thức trực tuyến tại LCDF. Trong khi đó Bộ GD-ĐT chưa cấp phép cho ĐH Liverpool John Moores thực hiện chương trình đào tạo ĐH chuyên ngành thời trang: thiết kế và truyền thông theo hình thức trực tuyến cho người học lưu trú và học tập tại VN. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đã không công nhận bằng tốt nghiệp ĐH do ĐH Liverpool John Moores cấp cho bà Ng.Th.Q.

Chị Lê (một học viên khác) cũng phản ánh với PV Thanh Niên câu chuyện bị Trường LCDF "lùa gà". Chị là học viên khóa đầu tiên đăng ký học lớp chuyển tiếp ĐH 1 năm vì nghe theo quảng cáo của LCDF là "học ĐH tại VN, bằng cấp Anh quốc".

N HỮNG CHIÊU TRÒ DỤ DỖ NGƯỜI HỌC

Theo chị Lê, trong khoản học phí mà Trường LCDF thu của học viên có 70 triệu đồng chi phí sang Anh dự triển lãm tốt nghiệp, nhưng rốt cuộc không ai được sang Anh cả. Sau thời gian dài đấu tranh (3 - 4 tháng), nhà trường mới chấp nhận trả lại khoản dự kiến chi phí đi Anh. Thoạt tiên Trường LCDF còn dỗ dành học viên, nói là không đi Anh dự triển lãm thì đi Anh dự lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 11.2023. Cuối cùng trường này lại nói ít người đăng ký đi Anh quá nên không tổ chức được. Sau đó học viên tìm hiểu thì được biết trường không thể nào tổ chức cho học viên sang Anh nhận bằng tốt nghiệp khi mà không hề có lễ trao bằng tốt nghiệp nào tại ĐH Liverpool John Moores trong khoảng mấy tháng cuối năm 2023.

Chị Lê kể: "Việc nhận bằng tốt nghiệp của tôi cũng rất trục trặc, không hiểu "đối tác" bên Anh làm ăn kiểu gì đó mà Trường LCDF nói bằng bị thất lạc, 1 năm sau tôi mới được nhận. Nhận bằng xong tôi gửi đến Bộ GD-ĐT ngay để làm thủ tục công nhận văn bằng thì bị từ chối. Vì vậy mà đến giờ tôi thực sự không biết cái bằng mà tôi được nhận có phải là bằng tốt nghiệp ĐH do ĐH Liverpool John Moores cấp hay không".

Một câu chuyện khác khi nhớ lại chị Lê cho rằng mình đã bị "lùa gà" mà không tỉnh táo nhận ra. Theo lịch trình ban đầu, khóa CĐ của chị sẽ tốt nghiệp khoảng đầu năm 2023. Trong khi Trường LCDF có kế hoạch đào tạo lớp cử nhân chuyển tiếp 1 năm theo chương trình của ĐH Liverpool John Moores từ tháng 11.2022. Do đó, lớp CĐ của chị bị ép tốt nghiệp sớm. Thậm chí, để kịp chạy chương trình cử nhân "liên kết" đầu tiên với ĐH Liverpool John Moores, chị và các bạn phải học ĐH khi chưa học xong chương trình CĐ. "Lẽ ra lúc đó tôi phải nhận thấy đó là dấu hiệu cho thấy cơ sở đào tạo hoạt động không đàng hoàng", chị nói.

Một cựu học viên khác thì kể việc mình đã thoát được vụ "lùa gà" tương tự và lấy lại được khoản học phí đã đóng: "Sau khi học xong chương trình CĐ 2 năm, chúng tôi được thông báo đóng tiền để học 1 năm chuyển tiếp lên ĐH. Sau khi chúng tôi đóng tiền thì Trường LCDF thông báo hoãn khai giảng với lý do không đủ học viên. Chúng tôi đồng ý đợi thêm nửa năm. Vậy là Trường LCDF quay sang ép học viên CĐ khóa sau tốt nghiệp sớm. Khóa sau tốt nghiệp rồi, nhà trường đã gom đủ người học, nhưng lại thông báo trì hoãn thêm nửa năm, do không có giáo viên. Khi có giáo viên thì lại vì những lý do khác không mở lớp được, gần đây nhất là do trường đối tác bên Anh không đồng ý, nhưng vẫn chưa chịu trả lại tiền cho học viên".

Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo trong việc tổ chức chương trình học chuyển tiếp 1 năm này, cựu học viên nói trên đã đấu tranh để rút khỏi danh sách lớp.

Hình ảnh một văn bằng do ĐH Liverpool John Moores cấp không được Bộ GD-ĐT công nhận ẢNH: NVCC





L ỜI XIN LỖI KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Tối 12.12, Bộ GD-ĐT chính thức thông báo lý do không công nhận văn bằng do bất kỳ ĐH nước ngoài nào cấp cho người học tại Trường LCDF là bởi trường chưa hề đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào.

Ngày 13.12, Trường LCDF đã gửi thông báo xin lỗi người học về vụ việc với lời giải thích có tính chất đổ lỗi cho "quy trình phức tạp" (trong quy định của Bộ GD-ĐT về việc công nhận văn bằng), hiện nhà trường đang "phối hợp cùng Đại sứ quán Anh tích cực trao đổi với Bộ GD-ĐT, các cơ quan quản lý liên quan để tìm phương hướng giải quyết".

Tuy nhiên, nhiều học viên của LCDF liên quan vụ việc không chấp nhận lời xin lỗi nói trên. Theo các học viên, việc Trường LCDF để học viên của mình không được Bộ GD-ĐT công nhận văn bằng không đơn thuần là sai phạm hành chính. Vụ việc có dấu hiệu vi phạm một loạt tội danh như "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lừa dối khách hàng", "giả mạo trong công tác", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Thậm chí, trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, nhóm học viên còn đề nghị cơ quan công an xác minh, điều tra sự việc có hay không việc Công ty TNHH Trường CĐ Thời trang London - Hà Nội có hành vi rửa tiền.