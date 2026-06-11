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Thời sự

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm chế độ cho cán bộ khu phố nghỉ việc sau sắp xếp

Đỗ Trường
Đỗ Trường
11/06/2026 10:53 GMT+7

Cử tri phường Dĩ An (TP.HCM) đề nghị HĐND TP.HCM xem xét các chế độ chính sách cho cán bộ khu phố nghỉ việc sau khi thực hiện sắp xếp các khu phố, ấp.

Sáng 11.6, Tổ đại biểu HĐND TP.HCM gồm ông Võ Anh Tuấn, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM; bà Lê Thị Mai Thi, Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp, có buổi tiếp xúc cử tri phường Dĩ An. 

Cử tri đề nghị HĐND TP.HCM quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ khu phố nghỉ việc sau khi thực hiện sắp xếp.

TP.HCM: Cử tri đề nghị quan tâm chế độ cho cán bộ khu phố nghỉ việc - Ảnh 1.

Cử tri phường Dĩ An đề nghị quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ khu phố nghỉ việc

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Trịnh Thị Nhỏ, cử tri phường Dĩ An, cho rằng: "Những người như tổ trưởng tổ dân phố đã nhiều năm công tác, có những người làm hơn 16 năm nay giúp cho các khu phố được đảm bảo từ an ninh trật tự đến vệ sinh môi trường, đời sống người dân… Đến nay, thực hiện sắp xếp lại các khu phố trên địa bàn phường, nhiều người sẽ phải nghỉ việc, chúng tôi đề nghị HĐND TP.HCM cần có các chế độ chính sách cho những người này"- bà Nhỏ đề nghị.

Bà Ngô Thị Phương Loan ở khu dân cư Sóng Thần (phường Dĩ An) phản ánh tình trạng nhiều trẻ em trong độ tuổi đến trường, mỗi lần đi học phải đi qua nút giao cầu vượt Sóng Thần vô cùng nguy hiểm.

"Trong khi đó, cách khu dân cư Sóng Thần khoảng 500 mét có nhiều trường học nhưng thuộc địa bàn phường Linh Xuân (TP.HCM). Vì vậy chúng tôi đề nghị HĐND TP.HCM có ý kiến để con em chúng tôi được đi học trái tuyến trên địa bàn phường Linh Xuân" - bà Ngô Thị Phương Loan kiến nghị.

TP.HCM: Cử tri đề nghị quan tâm chế độ cho cán bộ khu phố nghỉ việc - Ảnh 2.

Cử tri phường Dĩ An kiến nghị về nâng cấp mở rộng đường An Bình

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người dân sinh sống trên tuyến đường An Bình (phường An Bình, TP.Dĩ An cũ; nay là phường Dĩ An, TP.HCM) đã đề nghị làm rõ việc áp giá đất bồi thường giải tỏa, chính sách tái định cư, quy trình và thủ tục pháp lý đầu tư dự án đường An Bình.

Ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Dĩ An cho biết việc đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường An Bình là cần thiết để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

TP.HCM: Cử tri đề nghị quan tâm chế độ cho cán bộ khu phố nghỉ việc - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, giải đáp một số kiến nghị của cử tri

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Về giá đền bù giải tỏa đường An Bình hiện đang chờ chứng thư mới đảm bảo thủ tục pháp lý để áp giá đền bù. Theo tôi biết thì giá đền bù sẽ cao hơn nhiều lần so với giá cũ. Ngoài ra, phường Dĩ An cũng đã có chủ trương bố trí tái định cư cho những hộ bị giải tỏa trắng, để đảm bảo đời sống cho người dân", ông Võ Văn Hồng cho hay.

Tại buổi tiếp xúc với các đại biểu HĐND TP.HCM, cử tri phường Dĩ An cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, chính sách thương binh, liệt sĩ… Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đã ghi nhận, giải đáp cho người dân những vấn đề thuộc thẩm quyền.

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