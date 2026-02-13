Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM có tân chủ tịch UBND

Đỗ Trường
Đỗ Trường
13/02/2026 15:11 GMT+7

Sau 1 ngày được chỉ định làm Phó bí thư Đảng ủy, ông Võ Văn Hồng được bầu làm Chủ tịch UBND phường Dĩ An (TP.HCM), còn chủ tịch cũ làm Phó chủ tịch UBND phường.

Ngày 13.2, HĐND phường Dĩ An (TP.HCM) nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) thông qua tờ trình của Thường trực HĐND và UBND phường và bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo UBND phường.

Theo đó, ông Võ Văn Hồng, Phó bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Trần Thị Thanh Thủy (nguyên Chủ tịch UBND phường) được bầu làm Phó chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM có tân chủ tịch UBND - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Hồng được bầu làm tân Chủ tịch UBND phường Dĩ An

ẢNH: PHƯỜNG DĨ AN

Tại kỳ họp, HĐND phường Dĩ An cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND đối với ông Nguyễn Phương Thiện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Dĩ An.

Trước đó (ngày 12.2), ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quyết định của Thành ủy TP.HCM, chỉ định ông Võ Văn Hồng (cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy; nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phường Dĩ An được sáp nhập từ các phường Dĩ An, An Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp (thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ) có diện tích hơn 21,3 km2; dân số trên 228.000 người, là phường đông dân nhất TP.HCM hiện nay.

