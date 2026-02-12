Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phường đông dân nhất TP.HCM

Đỗ Trường
Đỗ Trường
12/02/2026 13:53 GMT+7

Ngày 12.2, ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao các quyết định về công tác cán bộ tại phường Dĩ An (TP.HCM).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Được đã trao quyết định của Thành ủy TP.HCM, chỉ định ông Võ Văn Hồng (cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy; nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, tháng 12.2025, ông Võ Văn Hồng được điều động từ Đảng ủy phường Dĩ An về Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Người thay thế ông Hồng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An từ tháng 12.2025 đến nay là ông Nguyễn Văn Đông (nguyên Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương).

Trao quyết định công tác cán bộ lãnh đạo phường đông dân nhất TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Được trao quyết định công tác cán bộ tại phường Dĩ An

ẢNH: PHƯỜNG DĨ AN

Cùng dịp này, ông Nguyễn Văn Được cũng trao quyết định của Thành ủy TP.HCM chấp thuận cho bà Trần Thị Thanh Thủy (Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An) thôi giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy phường Dĩ An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được đánh giá cao, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cán bộ được điều động, phân công công tác. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị Đảng bộ phường Dĩ An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đề nghị Đảng bộ phường Dĩ An tổ chức tốt bộ máy tại cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị phường trong giai đoạn tiếp theo. Tập trung chăm lo, đảm bảo cho người dân ăn tết vui tươi, tiết kiệm.

Phường Dĩ An được sáp nhập từ các phường Dĩ An, An Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp (thành phố Dĩ An, Bình Dương trước đây) có diện tích hơn 21,3 km2. Phường Dĩ An hiện là địa phương đông dân nhất TP.HCM với 227.817 người, xếp thứ 2 cả nước, sau phường Rạch Giá (An Giang).

