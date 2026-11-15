Lịch âm hôm nay 15.11: Ngày Tị, tháng Hợi, năm Ngọ

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 319. Theo lịch âm hôm nay 15.11 nhằm ngày mùng 7 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Quý Tị, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 15.11 là ngày Tị, tháng Hợi, năm Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Ngày 15.11 là ngày gì đặc biệt?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 15.11.1973 là ngày Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Công quốc Luxembourg.

Trải qua hơn 50 năm, quan hệ hai nước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tài chính, thương mại, phát triển bền vững và tài chính xanh. Bên cạnh hợp tác song phương, Việt Nam và Luxembourg luôn phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương như Liên Hiệp Quốc, ASEM và cộng đồng Pháp ngữ, thể hiện tinh thần tin cậy và ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Ngày 15.11.2022 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi thế giới đã đón công dân thứ 8 tỉ, là một bé gái người Philippines chào đời lúc 1 giờ 29 phút theo giờ địa phương tại Bệnh viện Phụ sản quốc gia ở thủ đô Manila.

Ngày 15.11.2022 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi thế giới đã đón công dân thứ 8 tỉ ẢNH: AI

Dấu mốc 8 tỉ người đạt được 12 năm sau khi dân số toàn cầu chạm ngưỡng 7 tỉ, đã tạo thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, đồng thời cũng mang tới không ít thách thức trên hành trình hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Liên Hiệp Quốc ước tính dân số thế giới sẽ đạt đỉnh ở mức 10,3 tỉ người vào giữa những năm 2080, sau đó sẽ quay trở lại mức 10,2 tỉ người vào cuối thế kỷ này.

Ngày 15.11 cũng là ngày Quốc tế phòng ngừa và đấu tranh chống mọi hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đồng thời cũng là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, theo Timeanddate.com.