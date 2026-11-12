Lịch âm hôm nay 12.11: Ngày Dần, tháng Hợi

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 316. Theo lịch âm hôm nay 12.11 nhằm ngày mùng 4 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Canh Dần, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 12.11 là ngày Canh Dần, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 12.11 cũng là ngày thứ 6 người Việt đón tiết Lập đông, tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông", đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong một năm.

Ngày 12.11 là ngày gì đặc biệt?

Hôm nay là ngày gì ở Việt Nam? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 12.11 là ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than.

Ngày 12.11.1936, cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn công nhân khu mỏ ở Quảng Ninh giành thắng lợi, đã trở thành một trong những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất của phong trào cách mạng Việt Nam và của giai cấp công nhân Việt Nam.

Năm 1982, Chính phủ đã quyết định lấy ngày 12.11 hằng năm làm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than. Là một trong ba trụ cột kinh tế bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, ngành than - khoáng sản Việt Nam đã có đóng góp xứng đáng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và cả nước. Cùng với tiến trình của lịch sử, đội ngũ công nhân mỏ cũng được hình thành, tôi luyện và lớn mạnh cùng lịch sử đất nước.

Ngày 12.11 cũng là ngày Thế giới phòng chống viêm phổi (World Pneumonia Day), kêu gọi tăng cường phòng ngừa bệnh này, đặc biệt ở trẻ em ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày 12.11 cũng là ngày Thế giới phòng chống viêm phổi (World Pneumonia Day), theo Timeanddate.com. Được tổ chức vào ngày 12.11 hằng năm, ngày này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh viêm phổi, một trong những bệnh truyền nhiễm gây gánh nặng lớn đối với sức khỏe toàn cầu. Ngày này kêu gọi tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị bệnh, đặc biệt ở trẻ em.