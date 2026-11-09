Lịch âm hôm nay ngày Hợi, tháng Hợi: Tháng 10 có ngày tết đặc biệt

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 313. Theo lịch âm hôm nay 9.11 nhằm ngày mùng 1 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Hợi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên người Việt đón tháng 10 âm lịch, tháng Kỷ Hợi.

Theo lịch âm hôm nay 9.11 là ngày Đinh Hợi, tháng Kỷ Hợi, là ngày đầu tiên người Việt đón tháng 10 âm lịch ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 9.11 cũng là ngày thứ 3 người Việt đón tiết Lập đông, tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông", đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong một năm.

Tháng 10 âm lịch có gì đặc biệt?

Vào ngày mùng 1 tháng 10 hôm nay, nhiều người Việt thường đọc văn khấn mùng 1 tháng 10, dâng hương, hoa, trái cây, làm mâm cúng gia tiên, ông bà tổ tiên mong tháng mới bình an. Nhiều người cũng đến chùa dâng hương, cầu phúc.

Tháng 10 âm lịch có Tết Hạ nguyên. Theo quan niệm dân gian, Tết Hạ nguyên (lễ mừng lúa mới) là dịp lễ diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm, dịp để cảm ơn đất trời, cảm ơn công ăn, việc làm, nghề nghiệp đã nuôi sống ta sau khi kết thúc mùa vụ.

Chuyên gia văn hóa cho biết theo ông bà ta từ xưa đến nay quan niệm trong năm sẽ có 4 tết cổ truyền quan trọng, tương ứng với bốn mùa. Mùa xuân là Tết Nguyên đán, mùa hạ có Tết Đoan ngọ, mùa thu có Tết Trung thu và cuối cùng là Tết Hạ nguyên vào mùa đông.

Tháng 10 âm lịch có Tết Hạ nguyên ẢNH: C.D

Hôm nay là ngày gì trên thế giới? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 9.11.1989 là ngày bức tường Berlin sụp đổ.

Sau hơn 28 năm tồn tại như một trong những biểu tượng của thời kỳ chiến tranh lạnh và dấu mốc của sự chia cắt nước Đức từ năm 1961 đến năm 1989. Bức tường Berlin sụp đổ chấm dứt việc Đông và Tây Berlin bị chia cắt, đồng thời mở đầu cho quá trình thống nhất nước Đức. Đến ngày 13.6.1990, bức tường Berlin được dỡ bỏ hoàn toàn.