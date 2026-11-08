Lịch âm hôm nay 8.11: Ngày Tuất, tháng Tuất - ngày cuối cùng của tháng 9

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 312. Theo lịch âm hôm nay 8.11 nhằm ngày 30 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 8.11 là ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, là ngày Tuất, tháng Tuất ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày hôm nay 8.11. Ngày mai, người Việt đón tháng 10 âm lịch, là tháng Kỷ Hợi.

Hôm nay 8.11 cũng là ngày thứ hai người Việt đón tiết Lập đông, tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông", đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong một năm.

Ngày 8.11 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 8.11 hằng năm là ngày Đô thị Việt Nam.

Ngày 20.10.2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1519/QĐ-TTg, lấy ngày 8.11 hằng năm là ngày Đô thị Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội trong quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị.

Được tổ chức lần đầu vào ngày 8.11.2008, ngày Đô thị Việt Nam là dịp tôn vinh những đóng góp trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, hướng tới phát triển các đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ngày 8.11 hằng năm là ngày Đô thị Việt Nam ẢNH: CAO AN BIÊN

Năm 2026, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Những chính sách mới góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý, nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị, hướng tới môi trường sống ngày càng tốt hơn cho người dân.

Trong lịch sử, ngày 8.11.1972, Việt Nam và Pakistan thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ khi thiết lập, quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam - Pakistan đã có những bước phát triển đáng khích lệ, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.