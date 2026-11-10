Lịch âm hôm nay 10.11: Ngày Tý, tháng Hợi, năm Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 314. Theo lịch âm hôm nay 10.11 nhằm ngày mùng 2 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Tý, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Như vậy, hôm nay là ngày thứ hai người Việt đón tháng 10 âm lịch, tháng Kỷ Hợi.

Theo lịch âm hôm nay 10.11 là ngày Mậu Tý, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày hôm qua 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Ngày 10.11 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì ở Việt Nam và trên thế giới? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 10.11.2023 là ngày Vovinam được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là môn võ truyền thống của dân tộc Việt Nam do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938. Sau này, môn võ này được gọi là Vovinam gồm 2 phần: Võ thuật Việt Nam (Việt Võ Thuật) và Võ đạo Việt Nam (Việt Võ Đạo).

Với hệ thống kỹ thuật mang tính dân tộc, khoa học, sáng tạo cùng với triết lý nhân sinh thượng võ, Vovinam - Việt Võ Đạo ngày càng được mở rộng và phát triển rộng khắp trên thế giới, trở thành cầu nối văn hóa giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, góp phần giới thiệu đất nước và con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Hôm nay là ngày Khoa học thế giới vì hòa bình và phát triển (World Science Day for Peace and Development) ẢNH: AI

Trên thế giới, hôm nay là ngày Khoa học thế giới vì hòa bình và phát triển (World Science Day for Peace and Development). Được tổ chức vào ngày 10.11 hằng năm, ngày Khoa học thế giới vì hòa bình và phát triển nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học trong xã hội và nhu cầu thu hút công chúng tham gia vào các cuộc tranh luận về các vấn đề khoa học mới nổi. Ngày này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự liên quan của khoa học trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.