Gắn bó 9 năm với Vovinam, chàng trai 21 tuổi bất ngờ tỏa sáng với điền kinh

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên các đường chạy với hàng loạt huy chương ở các giải điền kinh chuyên nghiệp lẫn phong trào, Nguyễn Văn Khang từng có gần 9 năm gắn bó với thảm đấu Vovinam. Chính quãng thời gian theo đuổi võ thuật đã trở thành nền tảng giúp chàng trai 21 tuổi có bước chuyển mình đầy bất ngờ sang điền kinh.

Từ thảm đấu đến đường chạy

Sinh ra và lớn lên tại An Giang (Kiên Giang cũ), Khang bén duyên với Vovinam từ khi học lớp 3. Khang trai liên tục góp mặt ở nhiều giải đấu lớn nhỏ và giành nhiều huy chương. Bước ngoặt đến khi chàng trai trở thành sinh viên đại học năm nhất. Trong một lần được bạn rủ sang tập cùng đội điền kinh để cải thiện thể lực, Khang được huấn luyện viên phát hiện tố chất và giữ lại đội, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp.

Nguyễn Văn Khang (21 tuổi) là gương mặt quen thuộc tại nhiều giải điền kinh và giải chạy phong trào ẢNH: THÁI HÒA

“Khi rời võ tôi cũng tiếc lắm vì đã gắn bó gần 9 năm. Thời điểm đó tôi rất phân vân khi phải chuyển sang một môi trường hoàn toàn mới. Có khoảng nửa năm tôi tập song song cả hai môn, đến tháng 3.2024 mới quyết định chuyển hẳn sang điền kinh. Tôi xem đó như một cái duyên”, Khang chia sẻ.

Hiện Khang thi đấu ở hai cự ly 800 m và 1.500 m. Theo nam vận động viên, đây là những nội dung không chỉ đòi hỏi tốc độ mà còn yêu cầu duy trì tốc độ cao trong suốt quãng đường chạy, khác hoàn toàn với các cự ly dài như marathon.

Ở những ngày đầu chuyển môn, Khang gặp không ít khó khăn khi phải sửa từng động tác đánh tay, nâng đùi và tích lũy khối lượng tập rất lớn, trung bình khoảng 12 km mỗi ngày. Tuy nhiên, nền tảng từ Vovinam giúp Khang thích nghi nhanh hơn. Việc thường xuyên tập các đòn chân khiến cậu có thói quen tiếp đất bằng mũi chân thay vì cả bàn chân, qua đó tăng khả năng bứt tốc khi thi đấu.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là ở Giải vô địch quốc gia năm 2025. Khi đó tôi đạt thành tích 1 phút 53 giây ở cự ly 800 m, chỉ kém rất ít so với những vận động viên hàng đầu. Điều khiến tôi nhớ nhất không phải là huy chương mà là lần đầu tiên dám dẫn đầu cả đoàn chạy gần 680 m trước khi bị vượt ở 120 m cuối. Dù không có huy chương nhưng tôi rất tự hào vì đã vượt qua chính bản thân mình”, Khang nhớ lại.

Mỗi ngày, Khang duy trì khối lượng tập luyện khoảng 10 - 12 km để chuẩn bị cho các giải đấu ẢNH: THÁI HÒA

Chỉ sau hơn 2 năm gắn bó với điền kinh, Khang đã nhanh chóng khẳng định năng lực khi liên tiếp giành nhiều thành tích nổi bật như 3 HCV Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM năm 2026, HCV Giải vô địch tiếp sức quốc gia 2025, HCĐ Giải vô địch trẻ quốc gia 2024... cùng nhiều chức vô địch ở các giải chạy phong trào. Với Khang, quyết định rời thảm đấu Vovinam để bước lên đường chạy là một lựa chọn nhiều trăn trở, nhưng cũng chính lựa chọn ấy đã mở ra một hành trình mới đầy triển vọng.

Kỷ luật làm nên thành công

Hiện Khang là sinh viên năm 3 Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM. Bên cạnh việc tập luyện và thi đấu, chàng trai vẫn ưu tiên hoàn thành chương trình học. Để có thể cân bằng giữa việc học và sự nghiệp thể thao, Khang xây dựng cho mình một lịch sinh hoạt chặt chẽ và gần như không cho phép bản thân phá vỡ kế hoạch.

Khang nhận HCV tại Giải vô địch điền kinh TP.HCM năm 2025 ẢNH: NVCC

Mỗi ngày, Khang thức dậy từ khoảng 5 giờ sáng để tập luyện trước khi đến trường. Sau khi kết thúc buổi học, nam vận động viên lại ra sân tiếp tục giáo án buổi chiều, duy trì khối lượng khoảng 10 - 12 km mỗi ngày. Hầu như ngày nào Khang cũng tập 2 buổi, chỉ nghỉ khi cơ thể thực sự cần hồi phục.

"Điều quan trọng nhất đối với một vận động viên, theo tôi, là tinh thần kỷ luật. Đến giờ là phải tập, đừng vì lười hay bất kỳ lý do nào mà bỏ buổi. Chỉ khi thật sự đam mê và yêu thích thì mình mới có thể theo đuổi lâu dài và đạt được thành công", Khang chia sẻ.

Không chỉ bản thân nỗ lực, gia đình cũng luôn dõi theo hành trình của Khang. Tuy nhiên, thời còn thi đấu Vovinam, mẹ của Khang thường rất xót xa mỗi khi chứng kiến con trai bước lên sàn đấu. “Thấy mẹ khóc nhiều quá nên sau này tôi không dám cho mẹ đi xem mình thi đấu nữa”, Khang cười kể.

Ngoài vai trò là một vận động viên, Khang còn thường xuyên chia sẻ những buổi tập luyện và cuộc sống hằng ngày trên mạng xã hội. Thông qua các video, chàng trai mong muốn lan tỏa niềm yêu thích chạy bộ, đồng thời truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi thể thao và xây dựng lối sống tích cực.

Khang cán đích cự ly 5 km tại một giải chạy phong trào ẢNH: NVCC

Đồng hành cùng Khang từ những ngày đầu gắn bó với điền kinh, huấn luyện viên Lê Thanh Hùng cho rằng Khang sở hữu nhiều tố chất để phát triển. Theo thầy, chính tinh thần kỷ luật, sự chăm chỉ và ý chí cầu tiến đã giúp Khang tiến bộ nhanh trong thời gian qua.

“Khang tiếp thu rất nhanh các yêu cầu chuyên môn, luôn nỗ lực hết mình trong tập luyện cũng như thi đấu. Tôi hy vọng em sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần ấy để hướng tới những giải đấu lớn hơn trong tương lai”, thầy Hùng chia sẻ.