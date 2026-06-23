Tìm hoạt động hè miễn phí ở TP.HCM: Trẻ được học điền kinh, võ thuật cuối tuần

Từ 9 giờ sáng thứ 7 hằng tuần, sân tập của Trung tâm thể dục Thể thao phường Diên Hồng (TP.HCM) trở nên nhộn nhịp với sự tham gia của hơn 20 em nhỏ. Trong tiếng cười nói rộn ràng, các em nhanh chóng xếp hàng, khởi động và chuẩn bị bước vào buổi học điền kinh trong dịp hè.

Đây là một trong những hoạt động hè miễn phí dành cho trẻ từ 6 - 14 tuổi, tuyển sinh liên tục từ 1.6 - 31.7, tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi.

Rèn luyện thể chất trong dịp hè

Ngay khi giáo viên đến lớp, các em nhanh chóng ổn định vị trí để bắt đầu các bài tập làm nóng cơ thể. Sau phần khởi động kéo dài khoảng 10 - 15 phút, các em tiếp tục thực hiện các bài tập bật nhảy, vươn người, di chuyển đúng tư thế và làm quen với các kỹ năng chạy bộ cơ bản.

Các học viên được chia thành hai hàng để thực hiện các bài tập khởi động, làm nóng cơ thể trước khi bước vào nội dung chính của buổi học ẢNH: THÁI HÒA



Theo thầy Đinh Quang Thịnh - giáo viên phụ trách lớp, mô hình điền kinh trẻ em hiện nay được xây dựng theo hướng tạo hứng thú vận động cho trẻ thay vì tập trung tuyển chọn năng khiếu như trước đây.

"Mục tiêu của lớp học hướng đến việc giúp trẻ hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe thể chất và có thêm sân chơi bổ ích trong dịp hè. Các bài tập được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi nhằm đảm bảo an toàn và tạo hứng thú cho các em trong quá trình tham gia", thầy Thịnh chia sẻ.

Sau phần khởi động, các em làm quen với bài tập chạy vượt chướng ngại vật nhằm rèn luyện thể lực, sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp vận động ẢNH: THÁI HÒA



Theo ghi nhận, không khí lớp học luôn sôi nổi. Nhiều em dù chỉ mới tham gia vài buổi đầu nhưng đã mạnh dạn thực hiện các bài tập và tích cực tương tác với giáo viên cũng như các bạn cùng lớp.

Khi phụ huynh tìm hoạt động hè miễn phí cho con

Không chỉ riêng lớp điền kinh, hè năm nay Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Diên Hồng còn tổ chức 6 lớp học miễn phí dành cho thiếu nhi từ 6 - 14 tuổi. Các lớp học diễn ra từ ngày 1.6 - 31.7 với nhiều nội dung như điền kinh, thể dục nhịp điệu, võ Kendo, nhảy giảm cân...

Các học viên tham gia lớp nhảy hiện đại trong chương trình hoạt động hè miễn phí dành cho thiếu nhi tại phường Diên Hồng ẢNH: NVCC

Chương trình được duy trì hằng năm nhằm tạo điều kiện để trẻ em có thêm cơ hội tham gia các hoạt động ngoài trời, phát triển thể chất và kỹ năng trong thời gian nghỉ hè. Năm nay, khoảng 140 học viên đăng ký tham gia các lớp học.

Đăng ký cho con tham gia các lớp học hè tại địa phương đã hai năm nay, chị Phạm Thu Hương (37 tuổi) cho biết đây là hoạt động mà gia đình luôn ưu tiên mỗi khi con bước vào kỳ nghỉ hè.

"Cứ mỗi dịp hè là tôi đăng ký cho con học chạy bộ và võ ở đây. Dù việc đưa đón cũng khá vất vả vì phải sắp xếp thời gian công việc nhưng tôi thấy rất xứng đáng. Con được vận động, gặp gỡ bạn bè và có thêm những trải nghiệm bổ ích thay vì chỉ quanh quẩn ở nhà", chị Hương chia sẻ.

Theo nhiều phụ huynh, việc tìm được những hoạt động hè phù hợp cho con không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong khi nhiều gia đình vẫn phải duy trì công việc hằng ngày, trẻ em lại có khoảng thời gian nghỉ kéo dài gần 3 tháng. Những lớp học thể thao, kỹ năng hay hoạt động cộng đồng vì vậy trở thành một trong những lựa chọn để trẻ có thêm môi trường vận động và giao lưu.

Lớp võ Kendo là một trong 6 lớp học hè miễn phí được tổ chức từ tháng 6 đến hết tháng 8 dành cho trẻ em từ 6 - 14 tuổi ẢNH: NVCC

Dù là các lớp học miễn phí, việc tổ chức vẫn được thực hiện bài bản với giáo viên hoặc huấn luyện viên trực tiếp hướng dẫn. Trước mỗi buổi tập, học viên được phổ biến các nguyên tắc an toàn và hướng dẫn kỹ thuật từ những động tác cơ bản nhằm hạn chế tối đa nguy cơ chấn thương trong quá trình tham gia.

Bên cạnh những giờ học trên lớp, các hoạt động như thế này cũng góp phần tạo thêm sân chơi cho trẻ em trong dịp hè, giúp các em có cơ hội vận động, kết nối với bạn bè và trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời hơn.