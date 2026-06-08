Đường chạy thay đổi cuộc sống của chàng trai bại não

Từ những bước chạy đầu tiên trên bờ biển Đà Nẵng, chàng trai bại não dần tìm thấy sự tự tin, những người bạn mới và cả một hướng đi khác cho cuộc đời.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Gia Huy thi đấu tại Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026 ở Thái Nguyên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đoạn video, chàng trai trẻ liên tục ngã nhưng vẫn cố gắng đứng dậy để hoàn thành phần thi.

Nhiều người xem vô cùng xúc động trước tinh thần không bỏ cuộc của chàng trai bại não thể hiện trên đường đua.

Gia Huy thường xuyên tham gia các giải chạy bộ phong trào ẢNH: NVCC

Bước chạy vượt qua chính mình

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Gia Huy chia sẻ: "Trước mặt là vạch đích nhưng em ngã liên tục 2 lần. Lúc đó em rất hoang mang vì nghĩ mình không còn cơ hội nữa. Nhưng rồi em tự nhủ nếu bỏ cuộc thì sẽ tiếc lắm. Em chỉ muốn đứng dậy và chạy tiếp để hoàn thành phần thi". Với Huy, điều quan trọng nhất lúc ấy không còn là huy chương hay thành tích mà là "em nghĩ mình không thể đầu hàng trước khó khăn".

Tại giải đấu năm nay, Huy giành huy chương bạc nội dung 800 m và huy chương đồng nội dung 400 m ở hạng thương tật T38 dành cho các vận động viên bại não hoặc có những rối loạn vận động tương tự.

Do ảnh hưởng của bệnh bại não từ nhỏ, việc giữ thăng bằng, phối hợp động tác và duy trì tốc độ luôn là thử thách lớn với Huy. Tuy nhiên, những khó khăn về thể chất chưa bao giờ là điều duy nhất chàng trai phải đối mặt.

Cha qua đời khi Huy vừa lọt lòng mẹ. Một mình mẹ tảo tần làm lụng để nuôi con khôn lớn. Từ nhỏ, Huy đã ý thức được hoàn cảnh của bản thân và luôn cố gắng học tập, rèn luyện để không trở thành gánh nặng cho gia đình. Dù đôi lúc tự ti, Huy chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc.

Chàng trai bại não vừa hoàn thành chương trình cao đẳng ngành công nghệ thông tin ẢNH: NVCC

Năm 2023, chàng trai khăn gói từ quê nhà Quảng Nam (cũ) đến Đà Nẵng theo học ngành Công nghệ thông tin tại Trường cao đẳng Đà Nẵng. Chính tại thành phố biển, cuộc sống của Huy bắt đầu thay đổi theo cách em không ngờ tới. Vào những buổi sáng đi dạo dọc bờ biển để rèn luyện sức khỏe, Huy thử chạy bộ. Ban đầu chỉ là vài vòng ngắn để vận động, nhưng rồi niềm yêu thích dành cho môn thể thao này lớn dần.

Nhờ chạy bộ, Huy quen biết nhiều thành viên của cộng đồng Đà Nẵng Runners và được mọi người động viên, hỗ trợ tập luyện. Từ những quãng đường ngắn đầu tiên, Huy dần chinh phục các cự ly dài hơn. Chàng trai từng hoàn thành cự ly 21 km dưới 2 giờ trong các giải chạy phong trào - thành tích đòi hỏi sức bền và quá trình tập luyện nghiêm túc.

"Chạy bộ giúp em khỏe hơn, vui hơn và gặp được rất nhiều người tốt. Mỗi lần chạy, em có cảm giác mình đang tiến lên phía trước và mạnh mẽ hơn từng ngày", Huy chia sẻ.

Gia Huy được anh Châu Thành Toàn và nhóm SV07 hỗ trợ trong quá trình thi đấu tại Thái Nguyên ẢNH: NVCC

Tự tin hơn từng ngày

Nếu như chạy bộ giúp Huy cải thiện thể lực thì những người bạn mới đã giúp em thay đổi cách nhìn về bản thân. Anh Châu Thành Toàn, trưởng nhóm tình nguyện SV07 (TP.HCM) là một trong những người đồng hành cùng Huy trong thời gian qua. Anh Toàn cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất ở Huy không chỉ là sự bền bỉ trong tập luyện mà còn là quá trình thay đổi từng ngày của chàng trai trẻ. "Một năm qua, Huy thay đổi rất nhiều. Em khỏe hơn, tự tin hơn và chủ động hơn trong cuộc sống", anh Toàn nhận xét.

Ít ai biết ngoài những khó khăn trong vận động, Huy còn gặp trở ngại trong giao tiếp. Do ảnh hưởng của bệnh lý, Huy phát âm không tròn tiếng và tiếp thu chậm hơn bạn bè cùng trang lứa. Điều đó từng khiến em mặc cảm trong suốt nhiều năm. Có thời gian, Huy rất ngại xuất hiện trước đám đông và hạn chế giao tiếp với người lạ.

Thế nhưng trong một chương trình trao quà cho bà con vùng bão lũ do nhóm SV07 tổ chức, chàng trai đã làm điều mà chính em trước đây chưa từng nghĩ mình có thể. Huy chủ động bước lên sân khấu, cầm micro phát biểu trước hàng trăm người. Từng câu nói được em phát âm chậm rãi, đôi lúc ngắt quãng nhưng đầy quyết tâm. Cả hội trường lặng đi rồi đồng loạt vỗ tay động viên. "Khi về nhà, Huy mới nói với tôi đó là lần đầu tiên em phát biểu trước đám đông", anh Toàn kể.

Không lâu sau, Huy hoàn thành chương trình công nghệ thông tin của Trường cao đẳng Đà Nẵng và nhận bằng tốt nghiệp. Với nhiều người, đó có thể là những cột mốc bình thường nhưng với Gia Huy, đó là thành quả của cả một hành trình dài vượt qua mặc cảm, tự ti và những giới hạn mà số phận đặt ra. "Muốn có thành tích thì phải kiên trì và kỷ luật. Em vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước và sẽ tiếp tục cố gắng", Huy nói.