Hôm nay 11.11 là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 315. Theo lịch âm hôm nay 11.11 nhằm ngày mùng 3 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Sửu, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Ngày 11.11 là ngày gì mà hôm nay nhiều người quan tâm?

Ngày 11.11 là ngày gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 11.11 cũng là ngày thứ 5 người Việt đón tiết Lập đông, tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông", đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong một năm.

Ngày 11.11 là ngày gì đặc biệt?

Mạng xã hội hào hứng chia sẻ về ngày hôm nay 11.11, khi cả ngày và tháng đều có 4 số 1 giống nhau. Ngày này gợi nhớ khoảnh khắc của 15 năm trước: 11 giờ 11 phút 11 giây ngày 11.11.2011.

Ngày 11.11 của 15 năm trước, tức năm 2011 được xem là thời khắc "trăm năm có một", khi vào lúc 11 giờ 11 phút 11 giây ngày 11.11.11, ngày và giờ phút là một xâu đối xứng (palindrome - đọc xuôi ngược đều như nhau) hoàn hảo, một sự kiện chỉ có thể xảy ra một lần trong mỗi 100 năm.

Lý do khiến ngày này trở nên đặc biệt vì 11.11.11 là xâu đối xứng về ngày duy nhất với hai chữ số bởi không hề có tháng 22. Với toàn thế giới, ngày 11.11 là ngày đình chiến, vốn kỷ niệm khoảnh khắc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1918.

Ngày 11.11 còn được biết đến là ngày Lễ độc thân. Đây là dịp để những người trẻ còn cô đơn cùng nhau họp mặt, vui chơi, xóa đi nỗi u buồn vì chưa tìm thấy "nửa kia" của mình... Ngày này được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc, ban đầu chỉ đơn giản là một ngày dành cho những sinh viên chưa có người yêu ăn mừng tình trạng độc thân của mình.

Ngày 11.11 là Lễ độc thân ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Ngày 11.11 hằng năm còn được biết tới là ngày Origami. Theo Timeanddate.com, Origami, bắt nguồn từ tiếng Nhật, "ori" nghĩa là gấp và "kami" nghĩa là giấy. Có nguồn gốc từ Nhật Bản vào thế kỷ thứ 6, mặc dù trong một thời gian dài, nghệ thuật này được lưu giữ cho các nghi lễ tôn giáo.

Hôm nay là ngày gì ở Việt Nam? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 11.11.1940 là ngày nhà thơ Hàn Mặc Tử qua đời.

Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22.9.1912. Ông là thi sĩ có diện mạo thơ vô cùng phong phú, sáng tạo và đầy bí ẩn. Bên cạnh những vần thơ điên, thơ say, thơ siêu thực là một giọng thơ trữ tình, đằm thắm, thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, khao khát tình người đến cháy bỏng. Từ giã cõi đời khi mới 28 tuổi, Hàn Mạc Tử đã để lại một di sản thơ vô cùng quý báu có thể xếp vào hàng hay nhất của thi ca Việt Nam.