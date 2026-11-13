Lịch âm hôm nay 13.11 là ngày Tân Mão: Ngày này năm xưa là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 317. Theo lịch âm hôm nay 13.11 nhằm ngày mùng 5 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Tân Mão, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 13.11 là ngày Tân Mão, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Ngày 13.11 là ngày gì đặc biệt? Ngày này năm xưa là ngày gì?

Theo Timeanddate.com, trên thế giới, hôm nay 13.11 là ngày Lòng tốt thế giới hay ngày Tử tế thế giới (World Kindness Day). Ngày này tôn vinh lòng trắc ẩn và những việc làm tốt, dù nhỏ bé cũng tạo nên sự khác biệt lớn, nhắc nhở chúng ta hãy tử tế với chính mình, với người khác và với thế giới xung quanh.

Được thành lập vào năm 1998 bởi một tập hợp các tổ chức về lòng tốt trên toàn thế giới, ngày lễ không chính thức này khuyến khích mọi người đối xử tốt với nhau và lan tỏa hạnh phúc, niềm vui và hòa bình thông qua lòng tốt.

Lòng tốt được coi là một đức tính tốt đẹp và được đánh giá cao trong hầu hết các xã hội và tôn giáo như một phẩm chất quan trọng, đó là hành động quan tâm, cảm thông và thấu cảm đối với người khác và các sinh vật sống.

Hôm nay 13.11 là ngày Lòng tốt thế giới hay ngày Tử tế thế giới ẢNH MINH HỌA: B.C

Hôm nay là ngày gì ở Việt Nam? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày này năm xưa - ngày 13.11.2009 là ngày NASA xác nhận về sự tồn tại của nước trên mặt trăng.

Trong tuyên bố, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định không phải chỉ có một ít nước trên mặt trăng mà có rất nhiều nước. Phát hiện này mở ra một chương mới trong công cuộc nghiên cứu mặt trăng của giới khoa học. Nếu con người tìm ra cách khai thác tài nguyên này, thì các nhiệm vụ khám phá vũ trụ có thể rẻ hơn và hiệu quả hơn.

Ngày 13.11.2019, công dân Việt Nam đầu tiên được vinh danh “Công dân danh dự Seoul”. Đó là chị Lê Nguyễn Minh Phương, sinh năm 1987, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường đại học Yonsei, là công dân Việt Nam đầu tiên được Thị trưởng Seoul vinh danh.

Đây là giải thưởng được thành phố Seoul tổ chức kể từ năm 1958, nhằm vinh danh các cá nhân tiêu biểu nước ngoài có 3 năm liên tục sinh sống ở Seoul, Hàn Quốc, có nhiều đóng góp tích cực đối với thành phố cũng như hoạt động cộng đồng.