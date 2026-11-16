Lịch âm hôm nay 16.11: Ngày Ngọ, tháng Hợi, năm Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 320. Theo lịch âm hôm nay 16.11 nhằm ngày mùng 8 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Ngọ, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay là ngày Giáp Ngọ, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 16.11 cũng là ngày thứ 10 người Việt đón tiết Lập đông, tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông", đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong một năm.

Ngày 16.11 là ngày gì đặc biệt?

Theo Timeanddate.com, 16.11 hằng năm là ngày Quốc tế khoan dung (International Day for Tolerance) do UNESCO khởi xướng. UNESCO thông qua Tuyên bố về các nguyên tắc khoan dung vào ngày 16.11.1995. Một năm sau đó, Liên Hiệp Quốc thông qua Nghị quyết 51/95, chính thức công nhận ngày 16.11 hằng năm là ngày Quốc tế khoan dung.

Ngày Quốc tế khoan dung là dịp đặc biệt tôn vinh giá trị của sự khoan dung. Ngày này được thành lập nhằm thúc đẩy tinh thần khoan dung và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa, dân tộc, tôn giáo hay các nhóm cộng đồng trên toàn thế giới.

Khoan dung được bản tuyên bố định nghĩa là "sự tôn trọng, chấp nhận và hiểu đúng sự đa dạng phong phú các nền văn hóa của thế giới chúng ta, những hình thức tự biểu hiện và những khả năng thể hiện cá tính của con người".

Ngày Quốc tế khoan dung nhằm thúc đẩy tinh thần khoan dung và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa, dân tộc, tôn giáo hay các nhóm cộng đồng trên toàn thế giới ẢNH: B.C

Hôm nay là ngày gì khác? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 16.11.1945 là ngày Thông qua Hiến chương thành lập UNESCO.

Vào ngày này, tại London (Anh), Hiến chương thành lập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) được thông qua. Hiến chương có hiệu lực ngày 4.11.1946, đánh dấu sự ra đời chính thức của UNESCO, với mục tiêu góp phần duy trì hòa bình và an ninh thế giới thông qua hợp tác về giáo dục, khoa học, văn hóa và thông tin.

Việt Nam gia nhập UNESCO năm 1976, tích cực tham gia các chương trình hợp tác về giáo dục, khoa học, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Việt Nam cũng nhiều lần đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong cơ chế điều hành của UNESCO, đóng góp vào việc xây dựng chính sách và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Sau hơn 50 năm gia nhập UNESCO, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò chủ động, từ tham gia đến đề xuất các sáng kiến mang tầm quốc tế. Nổi bật, sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất đã được Đại hội đồng UNESCO thông qua năm 2025 và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua tháng 9.2026, góp phần nâng cao vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững.