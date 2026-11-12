Ngày mai thứ sáu ngày 13: Vì sao 13.11.2026 từng được dự báo là... 'ngày tận thế'?

Thứ sáu ngày 13 ngày mai được xem là thứ sáu ngày 13 cuối cùng trong năm 2026, năm có nhiều ngày thứ sáu ngày 13 nhất trong thập kỷ này.

Thứ sáu ngày 13 ngày mai có gì đặc biệt?

Theo các nhà nghiên cứu, về mặt lịch pháp số ngày thứ sáu ngày 13 trong một năm không cố định. Nếu xem lại lịch, bạn có thể dễ dàng nhận ra trong năm ngoái - năm 2025 chỉ có duy nhất một ngày thứ sáu ngày 13, rơi vào tháng 6.

Ngày mai 13.11 là thứ sáu ngày 13 cuối cùng của năm 2026 ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó vào năm 2026 này, có tới 3 ngày thứ sáu ngày 13 vào tháng 2, tháng 3 và tháng 11. Năm 2026 cũng là năm có số ngày thứ sáu ngày 13 nhiều nhất trong thập kỷ này, theo số liệu từ Timeanddate.com.

Theo Timeanddate.com, cho biết mỗi năm có ít nhất một ngày thứ sáu ngày 13. Tuy nhiên trong một năm dương lịch, không có quá 3 ngày thứ sáu ngày 13. Thời gian dài nhất mà một người có thể không gặp ngày thứ sáu ngày 13 là 14 tháng.

Lần cuối cùng có ngày thứ sáu ngày 13 trong năm nay là vào tháng 11, tức ngày mai. Một điều thú vị là năm nào có thứ sáu ngày 13 trong tháng 3 thì cũng sẽ có một ngày thứ sáu ngày 13 trong tháng 11. Trước đó, người Việt được đón thứ sáu ngày 13 trong 2 tháng liên tiếp là tháng 2 và tháng 3, các nhà nghiên cứu khẳng định đây là trùng hợp thú vị.

Chuyên gia phân tích rằng việc ngày 13.2 rơi vào cùng ngày trong tuần với ngày 13.3 không có gì quá đặc biệt, khi điều này xảy ra trong tất cả các năm thường (không phải năm nhuận), khi tháng 2 có 28 ngày. Số ngày này được chia đều thành 4 tuần, mỗi tuần 7 ngày, vì vậy, đương nhiên tháng 3 bắt đầu vào cùng ngày trong tuần với tháng 2.

Tuy nhiên với thứ sáu ngày 13 thì có chút thú vị, vì ngày này từ trước đến nay là một ngày mang tiếng xấu, thậm chí còn có một thuật ngữ chính thức cho nỗi sợ ngày thứ sáu ngày 13 là: paraskevidekatriaphobia.

Thứ sáu ngày 13 theo quan niệm của nhiều quốc gia phương Tây là ngày không may mắn, mang lại xui xẻo ẢNH: CAO AN BIÊN

Thứ sáu ngày 13 theo quan niệm của nhiều quốc gia phương Tây là ngày không may mắn, mang lại xui xẻo. Theo các nhà nghiên cứu, nỗi sợ hãi đặc biệt thứ sáu ngày 13 còn nghiêm trọng hơn khi trở thành một hội chứng tâm lý được gọi là paraskavedekatriaphobia hay friggatriskaidekaphobia. Điều này tương tự như nỗi sợ số 4 ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được gọi là Tetraphobia.

Tên của hội chứng nói trên này bắt nguồn từ Frigg, nữ thần Bắc Âu mà thứ sáu được đặt theo tên và triskaidekaphobia, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sợ số 13. Nó cũng được gọi là paraskevidekatriaphobia, bắt nguồn từ paraskevi, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thứ sáu.

Vì sao ngày mai từng được đồn đoán là ngày "tận thế"?

Như Thanh Niên đã thông tin, năm 1960, tạp chí khoa học Science từng công bố một báo cáo có tiêu đề gây chú ý: "Ngày tận thế: Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2026". Công trình này đưa ra dự báo gây sốc rằng đến thời điểm trên, dân số thế giới sẽ tăng đến mức vô hạn, khiến nhân loại đứng trước nguy cơ tự hủy diệt.

Dù nghe có vẻ khó tin, dự báo này lại tạo nên làn sóng quan tâm rộng rãi trong dư luận thời bấy giờ. Đáng chú ý, đằng sau kết luận tưởng chừng phi lý ấy là những lập luận, dữ liệu nghiên cứu và phép tính toán học được trình bày một cách nghiêm túc, thu hút sự chú ý lâu dài của cộng đồng khoa học.

Báo cáo do giáo sư Heinz von Foerster, người Mỹ gốc Áo, cùng hai sinh viên Patricia M. Mora và Lawrence W. Amiot thực hiện. Nhóm tác giả cho rằng dân số loài người là một trường hợp đặc biệt, có khả năng tiếp tục tăng trưởng không giới hạn. Theo lập luận của họ, các thế hệ tương lai có thể không chết vì nạn đói mà sẽ bị "bóp nghẹt" bởi chính sự gia tăng dân số.

Để củng cố giả thuyết, nhóm nghiên cứu tập hợp 24 ước tính về dân số thế giới trong suốt 2.000 năm lịch sử. Qua đó, họ lập luận rằng quy mô dân số thực tế thường xuyên vượt xa những dự báo được đưa ra trước đó. Các số liệu lịch sử được đưa vào mô hình toán học nhằm dự đoán xu hướng trong tương lai, với những phương trình và phép tính phức tạp.

Năm 1960, tạp chí khoa học Science từng công bố một báo cáo có tiêu đề gây chú ý: "Ngày tận thế: Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2026", đưa ra dự báo gây sốc rằng đến thời điểm trên, dân số thế giới sẽ tăng đến mức vô hạn, khiến nhân loại đứng trước nguy cơ tự hủy diệt ẢNH: AI

Từ mô hình này, các nhà nghiên cứu nhận định tốc độ tăng dân số ngày càng nhanh sẽ đưa nhân loại đến ngưỡng gần như vô hạn vào năm 2026. Trước viễn cảnh thảm họa, họ đề xuất giải pháp giảm một nửa tỷ lệ sinh trên toàn cầu nhằm ngăn chặn nguy cơ diệt vong.

Trong nhiều thập niên, báo cáo này liên tục được giới khoa học trích dẫn và các dự báo vẫn được xem là phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, khoảng năm 1993, khi thời điểm được dự đoán còn cách khoảng 33 năm, xu hướng tăng dân số thế giới bắt đầu chậm lại và không còn diễn biến như mô hình ban đầu. Hiện nay, tỷ lệ sinh toàn cầu đã giảm xuống dưới một nửa so với năm 1960. Trong khi đó, dân số thế giới đã cán mốc hơn 8,2 tỉ người vào năm 2026, theo những số liệu mới nhất được Liên Hiệp Quốc công bố.