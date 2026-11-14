Đà Lạt cần làm gì để giữ danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO?

Ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết ngày 31.10.2023, Đà Lạt chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực âm nhạc. Danh hiệu này mở ra cơ hội kết nối với mạng lưới sáng tạo toàn cầu, phát triển công nghiệp văn hóa và khẳng định bản sắc đô thị bằng âm nhạc.

Quang cảnh hội thảo diễn ra ngày 13.11 tại Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Ba năm qua, Đà Lạt tổ chức nhiều chương trình biểu diễn, giao lưu và sự kiện âm nhạc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, thu hút du khách. Tuy nhiên, việc duy trì danh hiệu trong bối cảnh thay đổi mô hình hành chính đang đặt ra nhiều vấn đề về cơ chế quản lý và phối hợp.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND P.Xuân Hương, cho biết theo hồ sơ gia nhập UCCN, Đà Lạt cam kết thực hiện 6 sáng kiến, gồm 3 sáng kiến cấp địa phương và 3 sáng kiến hợp tác quốc tế. Các sáng kiến tập trung vào bảo tồn di sản âm nhạc, phát triển giáo dục và thực hành âm nhạc, hỗ trợ nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND P.Xuân Hương, phát biểu tại hội thảo ẢNH: LÂM VIÊN

Từ tháng 7.2025, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP.Đà Lạt được tổ chức lại thành nhiều phường. Theo bà Loan, thay đổi mô hình hành chính không đồng nghĩa với việc thay đổi hay gián đoạn các cam kết quốc tế. Điều cần thiết là thiết kế lại cơ chế quản trị, phân công trách nhiệm và phương thức phối hợp để duy trì hệ sinh thái sáng tạo âm nhạc.

Hiện Sở VH-TT-DL Lâm Đồng được giao làm đầu mối triển khai. Tuy nhiên, địa bàn rộng, nhiều phường cùng tham gia khiến cơ chế phối hợp chưa thực sự đồng bộ. Các hoạt động phần lớn vẫn gắn với từng sự kiện, chưa có hệ thống theo dõi, đánh giá đầy đủ tiến độ và kết quả của từng sáng kiến.

Một yêu cầu quan trọng khác là năm 2027, Đà Lạt phải gửi UNESCO báo cáo giám sát định kỳ về kết quả hoạt động trong

3 năm. Báo cáo không chỉ dừng ở thống kê lễ hội, chương trình âm nhạc mà phải chứng minh hiệu quả thực hiện cam kết bằng số liệu, nguồn lực, sản phẩm và tác động cụ thể đối với cộng đồng.

PGS-TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đề xuất tỉnh cần bàn giao rõ 6 sáng kiến về nhiệm vụ, kinh phí, dữ liệu và đối tác; đồng thời xác định cơ quan điều phối, đơn vị chủ trì và trách nhiệm phối hợp của từng phường. Bà cũng lưu ý Đà Lạt hiện chưa có trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Trong khi đó, đào tạo nghệ sĩ, tạo cơ hội học tập và thực hành âm nhạc là những yếu tố quan trọng để hình thành chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.

PGS-TS Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng một trong những hạn chế của Đà Lạt là chưa có trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhấn mạnh một thành phố sáng tạo âm nhạc không thể chỉ dựa vào lễ hội, sự kiện. Thành phố cần xây dựng hệ sinh thái bền vững với sự tham gia của nghệ sĩ, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức văn hóa và cộng đồng.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, phát biểu tại hội thảo ẢNH: LÂM VIÊN

Cùng quan điểm, PGS-TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, cho rằng danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO có thể tích hợp vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, truyền thông, tổ chức sự kiện và hợp tác âm nhạc. Đây không nên là một quy định hành chính áp dụng cứng nhắc mà cần được xem như công cụ tham chiếu chung trong hệ sinh thái sáng tạo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO tỉnh Lâm Đồng, khẳng định danh hiệu không phải đích đến cuối cùng mà phải trở thành động lực phát triển lâu dài, thực chất. Giá trị của danh hiệu cần được thể hiện qua những chuyển biến cụ thể trong đời sống văn hóa và sự phát triển của cộng đồng sáng tạo.