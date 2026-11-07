Đà Lạt ngân vang jazz giữa đêm se lạnh

Tối 6.11, quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) trở thành điểm hẹn âm nhạc khi hàng ngàn người dân và du khách đến thưởng thức miễn phí đêm khai mạc Lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026.

Đêm khai mạc Lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026 diễn ra giữa tiết trời se lạnh ở Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Giữa tiết trời se lạnh, bên hồ Xuân Hương thơ mộng, những giai điệu jazz phóng khoáng, khi sâu lắng, lúc sôi động đã thắp lên không khí náo nhiệt cho phố núi. Không còn khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, âm nhạc kết nối mọi người trong một không gian thưởng thức nghệ thuật cởi mở và giàu cảm xúc.

Hàng ngàn khán giả tập trung tại quảng trường Lâm Viên thưởng thức nhạc jazz ẢNH: CTV

Lễ hội do tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công ty TNHH HAUS Foundation tổ chức, là một trong những sự kiện hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Đêm khai mạc quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế như Yellow Star Bigband, Hoài Sa Band, Trần Thu Hà (Việt Nam), Lisa Ono (Nhật Bản), Raul Midón, Nik West (Mỹ) và JKC (Hàn Quốc).

Nghệ sĩ Lisa Ono (Nhật Bản) biểu diễn tại lễ hội ẢNH: CTV

Các nghệ sĩ mang đến nhiều màu sắc âm nhạc tại lễ hội ẢNH: LÂM VIÊN

Từ những giai điệu guitar nhẹ nhàng, những bản hòa tấu jazz giàu ngẫu hứng đến các tiết mục sôi động mang âm hưởng funk, soul, pop và âm nhạc dân gian Việt Nam, mỗi nghệ sĩ mang đến một sắc thái riêng. Sự giao thoa ấy tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và khám phá vẻ đẹp của jazz theo những cách khác nhau.

Lễ hội nhạc jazz kết nối văn hóa quốc tế

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân, du khách mà còn mang ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: LÂM VIÊN

Âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và giao lưu giữa các dân tộc ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Tuấn, jazz là loại hình âm nhạc có khả năng kết nối con người, vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, quốc tịch và văn hóa. Qua từng giai điệu, nhịp điệu và cách thể hiện ngẫu hứng, âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và giao lưu giữa các dân tộc.

Đặc biệt, lễ hội góp phần phát huy danh hiệu "Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO", mở rộng cơ hội giao lưu giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đồng thời kết nối Đà Lạt với các mạng lưới sáng tạo âm nhạc trên thế giới.

Lễ hội tạo cơ hội giao lưu giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế ẢNH: CTV

Nhiều du khách nước ngoài đến quảng trường Lâm Viên thưởng thức lễ hội nhạc jazz ẢNH: CTV

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khẳng định địa phương xác định phát triển văn hóa gắn với du lịch là hướng đi giàu tiềm năng. Những sự kiện nghệ thuật chất lượng, mang tính giao lưu quốc tế sẽ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Đà Lạt.

Theo chương trình, tối 7.11, lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026 tiếp tục phục vụ khán giả tại khu vực phía trước rạp 3-4, khu Hòa Bình. Ngày 8.11, chương trình bế mạc diễn ra tại khuôn viên dự án HAUS DaLat với các hoạt động dành cho khách mời.