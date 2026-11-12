Tuần lễ Ẩm thực Ý mang di sản UNESCO đến Việt Nam

Tổng lãnh sự Alessandra Tognonato (phải) tại sự kiện giới thiệu ẩm thực Ý ở nhà riêng ảnh: tổng lãnh sự quán ý tại TP.HCM

Được phát động vào năm 2016 bởi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý, Tuần lễ Ẩm thực Ý trên Thế giới là sự kiện thường niên nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực Ý, các truyền thống ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền và những công thức chế biến của chế độ ăn Địa Trung Hải.

Tuần lễ năm 2026 có chủ đề "Ẩm thực Ý, Di sản UNESCO: Tinh hoa từ những miền đất và Chuỗi giá trị xuất sắc", được tổ chức sau khi ẩm thực Ý được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại.

Chủ đề năm nay nhấn mạnh mối liên kết giữa các truyền thống ẩm thực, cộng đồng địa phương, đa dạng sinh học nông nghiệp và chất lượng của các sản phẩm thực phẩm vùng miền.

Tổng lãnh sự Alessandra Tognonato chia sẻ ý nghĩa đằng sau Tuần lễ Ẩm thực Ý ảnh: tổng lãnh sự quán ý tại TP.HCM

Chương trình do Tổng lãnh sự quán Ý tại TP.HCM tổ chức phối hợp với Thương vụ Ý (ITA), Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam (ICHAM), các nhà hàng, đầu bếp cùng các đối tác doanh nghiệp Ý và Việt Nam.

Để khởi động Tuần lễ Ẩm thực Ý, Tổng lãnh sự Alessandra Tognonato đã chủ trì buổi giới thiệu những món ăn đặc sắc tại nhà riêng, với thực đơn do đầu bếp người Ý Luca Cappellato thiết kế.

Những sự kiện sắp tới bao gồm ẩm thực, thử rượu, trình diễn chế biến món ăn của các đầu bếp và các hoạt động của những nhà hàng tại TP.HCM, bao gồm P. Vũng Tàu và Đà Lạt.

Xà lách phô mai burrata ảnh: tổng lãnh sự quán ý tại TP.HCM

Thông qua những hoạt động trên, thực khách Việt Nam có cơ hội thưởng thức sự đa dạng của các nền ẩm thực vùng miền Ý, rượu vang và thực phẩm của Ý, cũng như khám phá mối quan hệ giữa nghệ thuật ẩm thực, thiết kế Ý và truyền thống ẩm thực Việt Nam.

Chuỗi sự kiện dành cho thực khách Việt Nam

Ngày 14.11, Hương vị Ý sẽ đến với cao nguyên Đà Lạt. Sự kiện ẩm thực kết hợp với rượu vang Ý tại nhà hàng Pasta Fresca Đà Lạt, giới thiệu các loại mì tươi thủ công, rượu vang Ý và các sản phẩm ẩm thực cao cấp, cùng những đặc sản địa phương do nhà hàng Le Alpi chuẩn bị.

Chương trình có sự tham gia của Hiệp hội các nhà sản xuất Prosciutto di Parma (Consorzio del Prosciutto di Parma), giới thiệu một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất nước Ý cùng vùng đất nơi sản phẩm này ra đời, bên cạnh chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp.

Cơm Ý cua xanh ảnh: tổng lãnh sự quán ý tại TP.HCM

Ngày 16.11, cơ hội trải nghiệm ẩm thực cao cấp Ý sẽ được tổ chức tại Nhà hàng The Gate, số 17 Thảo Điền, P.An Khánh TP.HCM. Bếp trưởng người Ý Enrico De Martino giới thiệu thực đơn được thiết kế riêng, tôn vinh ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng vùng miền của Ý, với mỗi món ăn được kết hợp hoàn hảo cùng một loại rượu vang Ý tuyển chọn.

Ngày 17.11, ICHAM phối hợp tổ chức sự kiện "Giao thoa hương vị Việt - Ý" tại Saigon Marina IFC. Đây dịp để khám phá sự kết hợp hài hòa giữa rượu vang Ý và các món đặc sản Việt Nam, qua đó giới thiệu những sản phẩm và truyền thống ẩm thực từ hai quốc gia.

Má bò hầm rượu vang đỏ kiểu Ý và khoai tây nghiền ảnh: tổng lãnh sự quán ý tại TP.HCM

Ngày 18.11, sự kiện "Nghệ thuật thiết kế và hương vị ẩm thực Ý" mang đến cơ hội kết nối nghệ thuật ẩm thực với thiết kế đương đại Ý. Tại Upscale Vietnam, bếp trưởng người Ý Fabio Vitale, đến từ Khách sạn New World Saigon, sẽ giới thiệu thực đơn gồm các món ăn và nguyên liệu truyền thống của Ý, được thể hiện qua phong cách chế biến mang hơi thở đương đại.

Ngày 18.11, Tổng lãnh sự quán Ý tổ chức "Dấu ấn Di sản Ý" tại B&B, qua đó giới thiệu thực đơn kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực Ý và Việt Nam, trong một không gian đậm chất thiết kế Ý.

Bánh Tiramisu ảnh: tổng lãnh sự quán ý tại TP.HCM

Hôm sau 19.11, Thương vụ Ý phối hợp Tổng lãnh sự quán Ý tại TP.HCM khai trương "CIAO ITALIA! – Hương vị tinh hoa ẩm thực Ý". Sự kiện bao gồm màn trình diễn chế biến món ăn trực tiếp bởi đầu bếp người Ý Giuseppe Amorello đến từ Nhà hàng Pendolasco, tôn vinh các công thức nấu ăn truyền thống của Ý và chất lượng của các sản phẩm thực phẩm Ý dành cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ngày 20.11, tại P. Vũng Tàu TP.HCM, sự kiện "Hương vị Ý: Từ Di sản đến tinh hoa" mang đến cơ hội tôn vinh truyền thống ẩm thực miền Trung nước Ý, giới thiệu các công thức chế biến món ăn và nguyên liệu đặc trưng vùng miền, phản ánh di sản ẩm thực của khu vực này.