Ý kỷ niệm 80 năm nền Cộng hòa và ước mơ của Tổng lãnh sự

Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM Alessandra Tognonato tham gia sự kiện lễ hội áo dài hôm 6.3 ảnh: Nhật Thịnh

Từ lựa chọn lịch sử đến và vị thế của "Made in Italy"

Tổng lãnh sự Ý Alessandra Tognonato cho biết vào ngày này năm 1946, nước Ý trải qua thời khắc vô cùng phi thường: cuộc trưng cầu dân ý về tương lai thể chế quốc gia đã được tổ chức. Và lần đầu tiên trong lịch sử, mọi người dân Ý, cả nam lẫn nữ, đều có quyền bỏ phiếu.

Người dân Ý đã chọn mô hình cộng hòa, một quyết định sáng suốt, mở ra một giai đoạn mới với hòa bình, dân chủ và ổn định. Tổng lãnh sự cho hay bà đặc biệt yêu thích Điều 1 của Hiến pháp Cộng hòa Ý, theo đó khẳng định Ý là một nước cộng hòa dân chủ dựa trên lao động.

"Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là lao động được xem là giá trị cốt lõi mà người dân muốn đặt làm nền tảng cho quá trình tái thiết đất nước sau những năm tháng chiến tranh, tàn phá và nỗi hổ thẹn", bà Tognonato giải thích.

Và lựa chọn ấy đã được chứng minh hoàn toàn đúng đắn. Chỉ trong vài năm, Ý bước vào thời kỳ bùng nổ kinh tế, vì toàn thể người dân tham gia vào công cuộc kiến thiết đất nước. Và nguồn lực quan trọng mang đến thành công là sự mong muốn tạo ra những giá trị đẹp đẽ, và hiện thực hóa điều đó thông qua công nghệ, sáng tạo và truyền thống lâu đời.

Tổng lãnh sự Ý nói tiếp đó là lý do thương hiệu "Made in Italy" nhanh chóng chinh phục thế giới. Người Ý đã và vẫn đang tiếp tục tạo ra những sản phẩm như ô tô, xe máy, du thuyền và các vật dụng phục vụ đời sống hằng ngày mang tính toàn cầu. Và những sản phẩm ấy nhanh chóng được đón nhận trên khắp thế giới.

Bí quyết duy trì sức cạnh tranh của "Made in Italy" nằm ở khả năng bảo tồn những kỹ năng truyền thống và không ngừng đổi mới. Ý đầu tư mạnh vào nghiên cứu và công nghệ, kết hợp với thiết kế chất lượng cao, và cùng lúc thu hút nhân tài trên khắp thế giới, như Milan đã trở thành một trung tâm sáng tạo toàn cầu.

Bên cạnh đó, người Ý cũng làm việc ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Khi ra nước ngoài, họ mang theo tinh thần lao động, kỹ năng sáng tạo và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế sở tại.

Khi được hỏi liệu bà hy vọng gì cho 80 năm tiếp theo của nền cộng hòa, bà Tognonato cho hay bản thân rất lạc quan về những gì đang chứng kiến. Ý là một đất nước tạo điều kiện cho người dân có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống.

"Chúng tôi có đầy đủ nền tảng để tiếp tục phát triển, duy trì vị thế là một quốc gia dân chủ, hòa bình trong Liên minh châu Âu", bà khẳng định, thêm rằng Ý cũng đang tăng cường quan hệ với những đối tác thân thiết như Việt Nam, quốc gia cùng chia sẻ khát vọng phát triển thông qua giáo dục, trao đổi kinh tế, hòa bình và hợp tác.

Triển lãm ảnh về công nghệ khoa học không gian của Ý bên lề Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Không gian Ý – Việt vào tháng 12.2025 ảnh: thụy miên

Tiềm năng từ thế hệ trẻ và ngoại giao khoa học

Đánh giá về quan hệ Việt Nam – Ý, Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM nhận định trong khi quan hệ song phương đang rất tốt, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, và tiềm năng lớn nhất đang nằm trong tay thế hệ trẻ.

Bà cho hay kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục tăng trưởng và Việt Nam cùng Ý đều có những mục tiêu chung về phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Và thế hệ trẻ của cả hai quốc gia đều đang nỗ lực định hình một thế giới nơi công nghệ đóng vai trò tích cực đối với cuộc sống con người.

Vì thế, bà tổng lãnh sự cho rằng hợp tác khoa học và trao đổi sinh viên có thể thật sự đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Hiện nay, ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam quan tâm đến các trường đại học Ý, chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, kiến trúc, kỹ thuật và các ngành công nghiệp sáng tạo.

"Các sinh viên Việt Nam có cơ hội nhận học bổng, qua đó dễ dàng tiếp cận với môi trường học tập và đời sống tại Ý. Điều các em nhận được thông qua thời gian trải nghiệm ở Ý không chỉ là một tấm bằng, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc về tư duy, khát vọng và văn hóa của nước tôi. Khi quay về Việt Nam, các em có cơ hội phát huy tài năng hoặc kỹ năng tại các doanh nghiệp Ý, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Và quan trọng hơn hết, các em sẽ duy trì mối liên kết lâu dài với Ý", bà nhận xét.

Điều tương tự cũng diễn ra trong lĩnh vực khoa học. Tổng lãnh sự cho biết đang triển khai một chương trình hợp tác song phương rất thành công nhằm đồng tài trợ các dự án nghiên cứu chung. Đây là một trong những chương trình hiệu quả nhất của Ý trên phạm vi toàn cầu, với nhiều kết quả ấn tượng.

Tháng 12 tới tại TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Ý sẽ tổ chức một cuộc họp mặt giữa các nhà nghiên cứu từng tham gia và đang tham gia chương trình, hướng tới xây dựng một cộng đồng khoa học gắn kết và bền vững.

Theo bà, cộng đồng nghiên cứu khoa học hai nước có nhiều mục tiêu tương đồng nhau, và vì thế bà cho rằng đây là cuộc đầu tư lớn cho tương lai chung. "Tôi luôn tin rằng ngoại giao khoa học cũng chính là ngoại giao vì hòa bình. Vì khi con người hợp tác trên nền tảng khoa học, kết quả tất yếu sẽ là sự tiến bộ", Tổng lãnh sự Ý nhấn mạnh.

Tổng lãnh sự Ý tham dự sự kiện 80 năm ra đời thương hiệu Vespa ảnh: vespa

Cơ hội cho doanh nghiệp Ý tại Việt Nam

Trong lĩnh vực thương mại và cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Ý, tổng lãnh sự cho biết máy móc thiết bị vẫn là lĩnh vực chủ lực và còn rất nhiều dư địa phát triển. Ngành đóng tàu cũng đang tăng trưởng mạnh, với nhiều dự án mở rộng đầu tư quy mô lớn tại khu vực phía Nam. Đây là ngành nhiều hứa hẹn vì nó tạo ra những công việc chất lượng cao cho các kỹ sư trẻ Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhu cầu nhân lực cũng đang gia tăng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động ở các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo cao.

Bà cho hay ngày càng nhiều doanh nhân Ý đến Việt Nam để khảo sát cơ hội đầu tư. Trong vài tháng qua, phái bộ Ý đã đón tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp như vậy. Bà hy vọng rằng sau khi tìm hiểu các cơ hội tại TP.HCM, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang trải qua quá trình cải cách hành chính và mở rộng quy mô phát triển, nhiều doanh nghiệp sẽ quyết định đầu tư lâu dài tại đây.

Tổng lãnh sự Ý cho biết những doanh nghiệp Ý tiên phong đầu tư vào Việt Nam đều rất hài lòng và đã gửi những tín hiệu tích cực trở lại quê nhà. Trong đó, Piaggio là một ví dụ điển hình. Doanh nghiệp này đã có tầm nhìn chiến lược khi đầu tư vào Việt Nam từ nhiều năm trước.

Đến nay, Piaggio Việt Nam đã lớn mạnh, được đánh giá cao nhờ các chính sách xã hội và môi trường làm việc lý tưởng dành cho người lao động địa phương. Thông điệp mà những doanh nghiệp như Piaggio gửi về Ý là: nếu đến Việt Nam với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hiểu được thị trường, sẵn sàng đầu tư, kiên trì đào tạo nguồn nhân lực địa phương, doanh nghiệp sẽ tìm thấy đội ngũ lao động có trình độ, trung thành và luôn nỗ lực vì thành công của công ty.

"Nếu được đề xuất một yếu tố để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp hơn từ Ý, tôi cho rằng đó là tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị đầu tư mạnh cho đổi mới sáng tạo và công nghệ, cảm thấy yên tâm hơn khi mang các dự án và ý tưởng của mình đến Việt Nam", bà chia sẻ.

Tổng lãnh sự Ý tham gia sự kiện tại một trường đại học ở TP.HCM ảnh: thụy miên

Ước mơ của Tổng lãnh sự Ý

Sau gần 1 năm làm việc trên cương vị Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM, bà Tognonato cho biết luôn cố gắng duy trì sự cân bằng giữa xúc tiến kinh tế và quảng bá văn hóa. Đối với tổng lãnh sự, kinh tế không đơn thuần là bán hàng hóa, mà còn là tạo nên cơ hội. "Tôi cho rằng điều quan trọng ở đây không chỉ là chuyện bán sản phẩm mà còn là việc xây dựng sự gắn kết giữa con người với con người. Và cách để tạo nên sự quan tâm đến phong cách sống của Ý chính là mang lại những giá trị thực tế cho công chúng", bà giải thích.

Chẳng hạn, người dân có thể tiếp cận các đầu sách thú vị của Ý, thưởng thức những bộ phim Ý mới nhất thông qua Liên hoan phim Ý được tổ chức hằng năm vào cuối tháng 10, hoặc đơn giản là có cơ hội cũng như ước mơ được đặt chân đến Ý. Bà tin rằng việc khơi dậy được sự tò mò, kỳ vọng muốn biết thêm về phong cách sống của người Ý sẽ mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thêm nhiều khía cạnh của nước Ý.

Tổng lãnh sự cảm thấy vô cùng ấn tượng về TP.HCM và người dân thành phố, cụ thể là sự năng động, tinh thần lạc quan và khát vọng vươn lên. "Khi mới đến đây, tôi nhận thấy mọi thứ diễn biến rất nhanh, con người hết sức linh hoạt và thật sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Tôi cho rằng sức mạnh lớn nhất của TP.HCM nằm ở niềm tin vào sự tiến bộ và phát triển. Người dân tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn và chính niềm tin mãnh liệt ấy giúp họ biến mục tiêu thành hiện thực", bà cho biết.

Bà có dịp đến thăm một số trường đại học tại TP.HCM và thực sự ấn tượng trước thế hệ trẻ tuổi đang nỗ lực học tập để chuẩn bị và định hình tương lai của thành phố, của đất nước. Và nhân dịp này bà cũng chia sẻ mục tiêu vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ.

"Ước mơ của tôi rất đơn giản. Tôi mong rằng mọi người dân thành phố đều sẽ mong muốn đến Ý ít nhất một lần trong đời. Những người chưa từng đến sẽ có cơ hội khám phá đất nước chúng tôi. Những người từng đến Ý sẽ tiếp tục tìm thấy những trải nghiệm mới mẻ", bà kết luận.