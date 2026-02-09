Các tổng lãnh sự quán ủng hộ mạnh mẽ Câu lạc bộ Lãnh sự năm 2026

Thành viên ban chấp hành mới năm 2026 ảnh: CLB Lãnh sự TP.HCM

Dựa trên kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM nhiệm kỳ năm nay là bà Margo Aluwihare, Lãnh sự danh dự Sri Lanka tại TP.HCM.

Bà Aluwihare có nhiều kinh nghiệm trong việc kết nối các bên, gắn kết cộng đồng, lập kế hoạch và triển khai các sự kiện gây quỹ quy mô lớn. Bà Margo xem Việt Nam như quê hương thứ hai và luôn dành trọn tâm huyết cho công việc. Ngoài ra, bà yêu thích nấu ăn và tổ chức các buổi tiếp đãi. Đây là nhiệm kỳ thứ hai của bà trên cương vị Chủ tịch Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM.

Phó Chủ tịch là bà Natacha Rouam, luật sư người Pháp và là phu nhân của Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Etienne Ranaivoson. Gia đình bà đến TP.HCM từ tháng 9.2025. Bà có hơn 10 năm làm việc tại các cơ quan của Liên minh châu Âu (EU), chủ yếu cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các cuộc đàm phán quốc tế giữa 27 quốc gia thành viên EU, cũng như tham gia tranh tụng tại tòa án. Trên vai trò mới, bà Natacha phụ trách giám sát các dự án từ thiện do Câu lạc bộ hỗ trợ.

Thủ quỹ là bà Rima Issa Kouteili, công dân Li Băng sinh sống ở Việt Nam trong 28 năm qua và có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Quốc tế Pháp. Bà chia sẻ vô cùng trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống tại Việt Nam và coi đó là may mắn khi được đồng hành cùng các thành viên Câu lạc bộ Lãnh sự, chung tay đóng góp cho đất nước chủ nhà đã đón nhận và giúp cộng đồng quốc tế gắn bó, phát triển.

Thành viên cuối cùng là ông Jun Jie Lou, đảm nhiệm vai trò người điều phối sự kiện. Ông là phu quân của một tùy viên thuộc Tổng lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM. Ông là chuyên gia phát triển dự án, chuyên về các dự án lắp đặt pin năng lượng mặt trời, với cách tiếp cận thực tiễn và định hướng giải pháp nhằm mang lại các kết quả bền vững.

Mục tiêu trong năm 2026

Trả lời Báo Thanh Niên, bà Margo cho hay Câu lạc bộ Lãnh sự dự kiến tổ chức "đinh" trong năm nay là Hội chợ Từ thiện Quốc tế lần thứ 30. Nhân mốc kỷ niệm trọng đại này, sự kiện được dự kiến được tổ chức với quy mô lớn hơn vào tuần lễ đầu của tháng 11.

Bên cạnh đó, câu lạc bộ đang trao đổi với Vietnam Pro Wrestling nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, qua đó hỗ trợ các hoạt động từ thiện thông qua những chuyến thăm đặc biệt đến các cơ sở bảo trợ trẻ em, đặc biệt trong thời gian các nhân vật nổi tiếng của tổ chức đến thăm Việt Nam.

Câu lạc bộ cũng dự kiến tổ chức một buổi tiệc tối hoặc chương trình giải trí vào đầu mùa hè, trước kỳ nghỉ lễ và hy vọng có thể huy động thêm nguồn lực cho các hoạt động của Câu lạc bộ.

Năm nay, câu lạc bộ tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực giáo dục và thanh thiếu niên, hướng tới mục tiêu giúp trẻ em tại các tỉnh xa, còn hạn chế về cơ sở vật chất và nguồn lực, để mang đến cơ hội bình đẳng như trẻ em tại các đô thị lớn.

Bà Margo đánh giá triển vọng cho năm 2026 của câu lạc bộ là vô cùng hứa hẹn vì nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tổng lãnh sự quán tại TP.HCM.