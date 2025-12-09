Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

CLB Lãnh sự TP.HCM trao tiền hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện

Thụy Miên
Thụy Miên
09/12/2025 11:09 GMT+7

Tối 8.12, tròn một tháng sau Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2025, Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM đã trao tiền hỗ trợ thu được từ sự kiện hội chợ gây quỹ, với tổng số tiền lên đến hơn 1,4 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Một tổ chức từ thiện nhận quỹ hỗ trợ từ Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM

ảnh: thụy miên

Trước các nhà ngoại giao, đại diện những tổ chức từ thiện và quan khách, bà Margo Aluwihare, Chủ tịch Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM, đã công bố tổng số tiền thu được từ Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2025.

Theo đó, tổng doanh thu là hơn 1,41 tỉ đồng, trong đó thu từ các nhà tài trợ, bán gian hàng, vé vào cửa và vé xổ số.

Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận thu về vẫn còn hơn 1,2 tỉ đồng, vượt hơn kỳ vọng.

Nhờ vào sự hào phóng của các ngoại giao đoàn TP.HCM, các công ty tài trợ và người dân thành phố, bà Aluwihare cho hay năm nay Câu lạc bộ Lãnh sự có thể tài trợ đến 8 tổ chức từ thiện.

Trong đó, 4 tổ chức được nhận 150 triệu đồng/tổ chức lần lượt là Newborns Vietnam, Mái ấm Thiên Phúc ở Củ Chi, Thư viện tóc giả dành cho bệnh nhân ung thư vú và Mái ấm Bà Chiểu ở TP.HCM.

Thêm 4 tổ chức nữa sẽ nhận được tài trợ vào tháng 1.2026.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM cũng tài trợ 150 triệu đồng cho cộng đồng những người bị ảnh hưởng trong những thiên tai vừa qua ở miền Trung Việt Nam. 

Số tiền 50 triệu đồng mỗi phần sẽ được trao cho tổ chức Caritas của Tổng giáo phận TP.HCM, Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Foundation) và Saigon Children's Charity để xây lại các trường mẫu giáo.

Khám phá thêm chủ đề

Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2025 ngoại giao đoàn TP.HCM mưa bão miền Trung
